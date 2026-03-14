La cadena de tiendas departamentales Liverpool puso en marcha una nueva etapa de promociones dirigida a los consumidores en México con el arranque de su Venta Especial, una campaña comercial que concentra descuentos en distintas categorías como moda, tecnología, artículos para el hogar y electrodomésticos.

Este tipo de iniciativas forma parte de las estrategias de la compañía para incentivar el consumo durante marzo y atraer clientes tanto a sus sucursales físicas como a sus plataformas digitales.

Durante este periodo, la empresa ofrece rebajas, facilidades de pago y promociones adicionales para quienes realicen compras en línea o a través de su aplicación móvil. Con esta estrategia, Liverpool busca consolidarse como una alternativa atractiva para los consumidores que desean adquirir productos a precios reducidos previo a otros eventos comerciales del año.

Fechas y descuentos de la Venta Especial de Liverpool

Según información difundida en el portal oficial de Liverpool, la Venta Especial se realiza del 13 al 16 de marzo, lapso en el que los clientes pueden acceder a promociones en diversos departamentos de la tienda.

Entre los incentivos anunciados destacan descuentos de hasta 45%, así como facilidades de pago que incluyen hasta nueve meses sin intereses en artículos seleccionados. A esto se suman promociones adicionales en determinadas categorías y envío sin costo en compras efectuadas a través del sitio web o la aplicación móvil.

Las ofertas abarcan una amplia gama de productos, entre ellos ropa, calzado, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, muebles, colchones, electrodomésticos y diversos artículos para el hogar. En algunos departamentos también se aplican promociones específicas, como rebajas en ropa deportiva, blancos, barras de sonido o línea blanca, además de descuentos en artículos para bebé y productos de cuidado personal.

Este tipo de campañas se han integrado de manera habitual al calendario comercial de la empresa, ya que suelen servir como antesala de otras jornadas de ventas más amplias a lo largo del año, como las Ventas Nocturnas, eventos que concentran promociones relevantes en fechas estratégicas del comercio.

¿Cómo aprovechar las promociones?

Las ofertas de la Venta Especial pueden aprovecharse tanto en las tiendas físicas como en los canales digitales de Liverpool. En las sucursales, las promociones se aplican durante el horario regular de atención, que por lo general se extiende de 11:00 a 21:00 horas, aunque puede variar dependiendo de cada establecimiento.

En el caso de la tienda en línea y la aplicación Liverpool Pocket, las promociones se habilitan desde el primer minuto del día en que inicia la campaña y permanecen activas hasta el último minuto del día en que concluye. Esto permite que los usuarios realicen compras en cualquier momento mientras la promoción se encuentre vigente.

Adicionalmente, la plataforma digital suele ofrecer beneficios extra, como cupones exclusivos para compras realizadas desde la aplicación o promociones especiales para quienes cuentan con tarjeta de la tienda, quienes pueden acceder a meses sin intereses o descuentos adicionales en ciertos productos.

Otros eventos de descuentos de Liverpool en el año

Además de iniciativas temporales como la Venta Especial o la Venta de Media Temporada —que generalmente se desarrolla durante marzo por varias semanas— Liverpool lleva a cabo otras campañas comerciales a lo largo del año con promociones en diferentes departamentos.

Entre las más esperadas por los consumidores destacan las Ventas Nocturnas, que se realizan en varias ocasiones durante el año y coinciden con periodos de alta actividad comercial. Para 2026, se prevé que estas jornadas se celebren en meses como mayo, junio, octubre y diciembre, en torno a fechas relevantes como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de la tienda y la temporada de compras navideñas.

En conjunto, estas campañas forman parte de la estrategia comercial de la compañía para mantener un flujo constante de promociones durante el año y ofrecer a los consumidores distintas oportunidades para adquirir productos con descuentos en diferentes momentos del calendario comercial.

YC