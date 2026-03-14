El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzará a recibir la Declaración Anual, pero antes ha puesto a disposición su simulador para que cada contribuyente tenga una idea más clara de su situación fiscal.

Así es como, con el comienzo del periodo para presentar la Declaración Anual, el pasado lunes 2 de marzo el SAT habilitó su simulador para que los contribuyentes puedan revisar con anticipación cómo se verá su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

¿En qué consiste el simulador del SAT?

Esta herramienta de apoyo facilita a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal, al permitir la verificación de información precargada, detectar posibles errores y preparar la documentación antes de realizar el envío oficial el próximo mes de abril .

Con nuevas actualizaciones y mejoras, el simulador está dirigido principalmente a personas físicas y funciona como una vista previa de la declaración anual, por lo que no permite enviarla, pero sí revisar ingresos, devoluciones, descuentos, deducciones y retenciones registradas ante el SAT .

De acuerdo con la institución federal, el aplicativo permite a los contribuyentes:

- Revisar los ingresos reportados por empleadores o clientes.

- Verificar deducciones personales y autorizadas como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios.

- Comprobar retenciones de impuestos realizadas durante el año, además de devoluciones, descuentos, bonificaciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores.

- Detectar inconsistencias antes de presentar la declaración oficial.

De esta forma, los usuarios pueden anticipar si tendrán saldo a favor, saldo en contra o si la declaración quedará en ceros.

Para acceder a esta herramienta, el SAT recomienda seguir los siguientes pasos :

- Paso 1: Ingresa al portal digital del SAT: www.sat.gob.mx

- Paso 2: Dentro del portal, da clic en "Ir al simulador".

- Paso 3: Inicia sesión, para ello debes ingresar con tu RFC y contraseña o con tu e.firma portable, luego ingresa el captcha y da clic en "Enviar".

- Paso 4: Selecciona la opción "Presentar declaración" y revisa los datos precargados del contribuyente, así como el régimen fiscal.

- Paso 6: Revisa los datos previos y la información precargada que te muestra el simulador, luego llena todos los campos del formulario.

- Paso 7: Verifica posibles inconsistencias, si detectas errores, puedes contactar a tu empleador o revisar tus facturas para corregirlas antes de abril.

- Paso 6: Guarda la información para preparar tu declaración; aunque el simulador no permite enviar la declaración, sí ayuda a tener todo listo para cuando el sistema oficial se habilite.

Finalmente, cabe señalar que las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del miércoles 1 al jueves 30 de abril de 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025 .

El SAT recomienda utilizar el simulador con anticipación para evitar contratiempos, especialmente en casos donde existan múltiples fuentes de ingreso, deducciones personales o posibles saldos a favor.

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