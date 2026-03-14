El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene listas sus herramientas para la presentación de la Declaración Anual 2025 y ahora está disponible el simulador de este ejercicio fiscal. Aquí todos los detalles:

El SAT puso a disposición en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas, herramienta de apoyo que facilita a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal que deberá presentarse del 1 al 30 de abril .

El aplicativo incorpora nuevas actualizaciones y mejoras, las cuales estarán disponibles durante el mes de marzo en el siguiente enlace: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx

Las y los contribuyentes pueden verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir.

Entre las novedades se encuentran:

Con el fin de agilizar el llenado del formulario, el contribuyente deberá completar cada apartado de la declaración antes de avanzar al siguiente.

Se muestra el detalle de otros ingresos exentos, desglosando cada percepción identificada en el CFDI de nómina que los trabajadores hayan obtenido en el ejercicio.

Se muestra la precarga sugerida de la información de los retenedores de los contribuyentes que declaran en el ejercicio, específicamente para Actividad empresarial, Arrendamiento, RESICO y Plataformas Tecnológicas, la cual se consumirá del nuevo visor de retenciones.

Las personas con ingresos por intereses pagados por SOFIPOS podrán visualizar dos campos para capturar el monto de los intereses gravados y exentos.

Se integran nuevas funcionalidades para aplicar los estímulos previstos en el Plan México, dirigidas a contribuyentes que cuentan con Constancia de Autorización.

Se adicionan diversos mensajes de carácter informativo para dar a conocer al contribuyente su situación en caso de modificar los datos precargados.

En el apartado de Deducciones personales se considerarán los CFDI que no estén clasificados como tales debido a alguna inconsistencia. Esta podrá visualizarse en el aplicativo en el apartado de “Sin clasificación”, con la opción de reclasificarlos o agregarlos manualmente, siempre que se cuente con la documentación soporte correspondiente.

En caso de tener alguna duda, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto: OrientaSAT, MarcaSAT 55 627 22 728, opción 0, subopción 2, Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx.

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