¿Te encuentras en la búsqueda de un nuevo automóvil en el cual puedas confiar y que cuente con un precio accesible para tu bolsillo? Tenemos una opción que sin duda entrará a tu radar una vez que conozcas sus características, a continuación te presentamos con lujo de detalles al nuevo Nissan V-Drive 2026.

La empresa automotriz Nissan, ha decidido mantener vigente la "fórmula ganadora" de su sedán de generación anterior bajo la denominación V-Drive, esto debido a la alta demanda que presenta este modelo en el servicio de taxis de aplicación, como lo son Uber o Didi.

Características y equipamiento del nuevo Nissan V-Drive 2026

Bajo el cofre, el nuevo V-Drive mantiene el conocido motor de 1.6 litros que entrega 118 hp y 110 lb-pie de torque, acoplado exclusivamente a una caja manual de cinco velocidades. Según la marca, esta configuración ofrece un consumo de combustible combinado de 19.06 km/l.

En cuanto al equipamiento exterior, el auto presenta un enfoque funcional con faros de halógeno, rines de acero de 15 pulgadas con tapón, y manijas y espejos en color negro. A pesar de ser el modelo de entrada, el interior incluye:

Pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Aire acondicionado manual y equipo eléctrico.

Llave inteligente y alarma antirrobo.

Sistema de audio de dos bocinas.

Seguridad: el punto fuerte del segmento

Uno de los valores más destacados del V-Drive 2026 es la inclusión de seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad en todas sus versiones.

La diferencia principal entre las dos variantes radica en que la versión más equipada (V-Drive MT) suma tecnologías de asistencia como el freno autónomo de emergencia y la alerta de colisión frontal.

Dimensiones y capacidad del Nissan V-Drive 2026

El modelo conservará las dimensiones que lo han hecho popular en el sector de transporte: 4.49 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.62 metros, lo que garantiza un espacio interior competitivo. Además, cuenta con una cajuela de 466 litros de capacidad.

Con este lanzamiento, Nissan busca cubrir el espacio por debajo del Versa 2026 (cuyo precio inicia en los 374,900 pesos), ofreciendo una opción robusta y conocida para quienes priorizan el costo de adquisición y mantenimiento.

Versiones y precios en México

Para este nuevo modelo, el vehículo estará disponible en dos versiones, ambas con transmisión manual:

V-Drive Base MT: El cual contará con un precio de $339,900 pesos mexicanos.

El cual contará con un precio de $339,900 pesos mexicanos. V-Drive MT: El cual contará con un precio de $347,900 pesos mexicanos.

El nuevo Nissan V-Drive 2026 ya se encuentra disponible en los concesionarios del país en cinco colores distintos: blanco, blanco perlado, plata, negro y rojo.

CT