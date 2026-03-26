SAT advierte a contribuyentes con e.firma sobre estos cuidados indispensables

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un aviso dirigido a los contribuyentes para recordar la relevancia de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, especialmente ante trámites como la Declaración Anual 2025. La autoridad subrayó que contar con la e.firma vigente es indispensable para evitar contratiempos e incluso sanciones económicas .

La e.firma, anteriormente conocida como FIEL, es un conjunto de archivos digitales que funciona como una firma electrónica con validez legal. Este mecanismo permite a los usuarios realizar trámites en línea, firmar documentos oficiales y operar tanto con instituciones públicas como privadas de manera segura.

¿Por qué es clave mantener vigente la e.firma?

El SAT explicó que esta herramienta tiene una vigencia de cuatro años desde su emisión, por lo que es fundamental verificar periódicamente su estado. Su uso es obligatorio para diversos procedimientos fiscales , por lo que tenerla vencida puede impedir el cumplimiento de obligaciones como declaraciones o solicitudes oficiales.

Para consultar si la e.firma sigue activa, existen distintas opciones: revisar el archivo digital (.cer) directamente en una computadora, ingresar al portal del SAT con el RFC en el apartado de certificados, o utilizar el validador disponible dentro del sitio oficial.

¿Qué hacer si la e.firma ya expiró?

En caso de que la e.firma haya perdido vigencia, el proceso de renovación dependerá del tiempo transcurrido desde su vencimiento. Si no ha pasado más de un año, el trámite puede realizarse en línea mediante SAT ID . En cambio, si el periodo es mayor, será necesario acudir de forma presencial a una oficina del SAT con cita previa.

Finalmente, la autoridad fiscal recomienda anticiparse al vencimiento y realizar la renovación al menos con 24 horas de anticipación. Asimismo, insiste en resguardar adecuadamente los archivos digitales (.key y .cer), así como la contraseña, para evitar riesgos de uso indebido o pérdida de acceso.

SV