SAT lanza alerta por correos falsos y posibles fraudes: esto debes saber

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró en los últimos días la alerta por mensajes, correos electrónicos y llamadas fraudulentas que delincuentes realizan haciéndose pasar por la autoridad fiscal.

Este tipo de engaños se conoce como "phishing", una estafa cibernética en la que los estafadores se hacen pasar por entidades confiables, como bancos o instituciones gubernamentales, para robar información personal o financiera, como datos de tarjetas o contraseñas.

Los mensajes suelen ser urgentes o amenazantes, con el objetivo de que las personas caigan en el engaño.

Para lograrlo, los delincuentes suelen usar elementos que hagan más creíble el contacto, como logos oficiales y lenguaje formal.

En el caso de las estafas que utilizan el nombre del SAT, los delincuentes suelen mencionar supuestas irregularidades fiscales o prometer devoluciones de saldo a favor. A través de correos electrónicos, incluyen enlaces externos para que las personas descarguen archivos o completen formularios con información sensible.

¿Cómo identificar correos falsos del SAT?

Tras identificar varias formas en las que se intenta engañar a los contribuyentes, la dependencia emitió recomendaciones para reconocerlos y denunciarlos.

En primer lugar, la autoridad fiscal señaló que no distribuye software ni solicita ejecutar, guardar o descargar archivos, y tampoco pide información personal, claves o contraseñas. Tampoco envía enlaces o vínculos por correo. Por ello, recibir un mensaje que solicite este tipo de información es señal de fraude.

En los correos oficiales del SAT, la dependencia no se dirige al contribuyente por su correo electrónico, y los logotipos empleados no deben aparecer distorsionados ni desproporcionados.

No accedas a los enlaces de correos electrónicos sospechosos. ESPECIAL

¿Qué hacer si recibo un correo falso del SAT?

Si recibes uno de estos correos, el SAT recomienda:

No acceder a los enlaces de correos electrónicos sospechosos.

No proporcionar información confidencial; si ya lo hiciste, cambia tus datos de inmediato.

Si abriste o ejecutaste archivos descargados de enlaces maliciosos, revisa tu equipo para evitar el mal uso de tu información.

Elimina de forma inmediata el correo electrónico falso.

En los correos oficiales del SAT, la dependencia no se dirige al contribuyente por su correo electrónico. ESPECIAL/SAT

El SAT también cuenta con un buscador de correos falsos. Si recibes un correo de una dirección sospechosa, puedes buscarla en el sitio oficial y, si no está registrada, reportarla a denuncias@sat.gob.mx

Cabe señalar que los únicos sitios oficiales del SAT son sat.gob.mx y gob.mx/sat.

