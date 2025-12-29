SAT promete multas de hasta 35 mil pesos para quienes presten dinero a familiares y amigos en el 2026

Aunque no siempre implica una multa automática, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí puede sancionar a los contribuyentes que presten dinero a familiares y amigos, en los casos en los que no se cumplan los requisitos fiscales necesarios.

Recibir o dar un préstamo entre conocidos no es una práctica prohibida por la autoridad fiscal, por lo que montos bajos y ocasionales no suelen generar problemas legales.

¿En qué casos el SAT puede multar por préstamos a familiares y amigos?

Los préstamos que encienden las alertas del SAT son aquellos que superan la cifra de 600 mil pesos y que no han sido documentados correctamente. E n estos casos, la autoridad fiscal podría considerar el dinero como "ingresos no declarados", especialmente si el préstamo genera intereses, lo que puede derivar en el cobro de multas administrativas.

De acuerdo con la interpretación de algunos medios sobre las sanciones fiscales generales, el monto de estas multas puede ascender hasta los 35 mil pesos. Sin embargo, no hay una regla oficial que imponga esta cifra de forma automática por prestar dinero a familiares o amigos.

Para evitar ser sancionadas, es recomendable que las personas que realizan préstamos, incluso si son a individuos con los que mantienen parentesco, realicen un contrato de préstamo donde se expongan los detalles de la operación. Este documento servirá como respaldo ante una posible revisión del SAT.

Cuando la cantidad recibida excede los 600 mil pesos, las personas que reciben un préstamo están obligadas a informarlo en su declaración anual.

Para reportar este tipo de movimientos, los contribuyentes deben ingresar al portal del SAT con su RFC y contraseña, ir a la sección de "Declaraciones" y seleccionar la opción "Declaración de Préstamos Familiares".

En ciertos casos, el SAT tiene un trámite específico, el Aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo — Forma 86‑A.

