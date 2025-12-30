SAT: El trámite obligatorio del que queda poco tiempo para evitar multas

El reloj corre para los contribuyentes en México. Este jueves 1 de enero de 2026 vence el plazo definitivo para cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes de los últimos años: la habilitación y actualización de los medios de contacto del Buzón Tributario. Si dejas pasar este miércoles 31 de diciembre sin realizar el trámite obligatorio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzará a aplicar sanciones económicas que podrían afectar seriamente tu bolsillo al iniciar el año 2026.

¿De cuánto es la multa por no cumplir con este requisito?

De acuerdo con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación (CFF), no habilitar el Buzón Tributario o mantener medios de contacto (correo y celular) erróneos o desactualizados, se considera una infracción.

Las multas para este 2026 van de los 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos mexicanos. Esta sanción aplica tanto para personas físicas como morales que estén obligadas a tener activo este canal de comunicación oficial.

¿Quiénes están obligados a activar el Buzón Tributario?

De acuerdo con la información publicada en el micrositio del SAT dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deben activar el Buzón Tributario:

Personas Físicas : Con actividad profesional, empresarial, arrendamiento, etc.

: Con actividad profesional, empresarial, arrendamiento, etc. Personas Morales: Empresas y asociaciones.

Empresas y asociaciones. Excepciones: Generalmente, aquellos que no tienen actividad económica o cuyos ingresos anuales son mínimos (siempre se recomienda verificar el estatus en el portal del SAT).

¿Cómo activar tu Buzón en pocos minutos?

No necesitas ir a las oficinas del SAT. El trámite es 100% digital y aquí te decimos cómo hacerlo antes de las fiestas de Año Nuevo:

Ingresa al portal oficial: Ve a sat.gob.mx.

Buzón Tributario: Da clic en el botón de la esquina superior derecha.

Acceso: Entra con tu RFC y contraseña (o e.firma).

Configuración: Busca el icono de "Configuración" de medios de contacto.

Registro: Captura un correo electrónico y un número de teléfono celular.

Validación (Paso Crítico): El SAT te enviará un código al celular y un link al correo. Si no los confirmas, el trámite no cuenta.

¿Por qué el SAT exige este trámite?

El Buzón Tributario es el sistema de comunicación electrónica entre el SAT y el contribuyente. A través de él, la autoridad envía notificaciones, requerimientos y avisos importantes. Al tenerlo activo, el SAT garantiza que estás enterado de tu situación fiscal, evitando el "yo no sabía" ante una auditoría o falta de pago.

Evita que tu 2026 comience con un saldo negativo en tu cuenta bancaria. Dedica pocos minutos de este 30 de diciembre a revisar tu estatus fiscal y comparte esta información con quienes aún no han realizado el trámite.

