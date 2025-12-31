A partir del 1 de enero de 2026, millones de trabajadores en México verán un ajuste en sus ingresos tras el aumento oficial al salario mínimo anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Si bien el porcentaje legal de la prima vacacional no ha cambiado, el monto que un trabajador recibirá en su cuenta sí será mayor.

Por si te interesa, te explicamos cómo se calcula este beneficio con las nuevas cifras y por qué tu pago debe subir este año.

Los nuevos montos oficiales para 2026

Tras el acuerdo de la Conasami, los salarios mínimos para este año quedan de la siguiente manera:

Salario Mínimo General: Pasa de 278.80 a 315.04 pesos diarios. (Incluye un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $7.01 y un incremento del 6.5%).

Pasa de 278.80 a 315.04 pesos diarios. (Incluye un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $7.01 y un incremento del 6.5%). Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): Pasa de 419.88 a 440.87 pesos diarios. (Incremento del 5%).

Pasa de 419.88 a 440.87 pesos diarios. (Incremento del 5%). Salarios Profesionales: Los 61 oficios y profesiones especializadas también verán un aumento proporcional según su área geográfica.

¿Cómo afecta el aumento a mi prima vacacional?

Es común pensar que si la Ley Federal del Trabajo (LFT) no ha cambiado el porcentaje de la prima vacacional (que sigue siendo del 25%), el pago será igual al del año pasado. Sin embargo, esto es un error.

La prima vacacional se calcula sobre el salario diario vigente al momento de disfrutar las vacaciones. Al subir el salario base a 315.04 (o 440.87 en la frontera), la base del cálculo es más alta.

Ejemplo de cálculo 2026 (Primer año de trabajo - 12 días):

Si cumples tu primer año y recibes el salario mínimo general:

Días de vacaciones: 12 días.

Sueldo base: 315.04.

Sueldo por periodo vacacional: 315.04 x 12 = 3 mil 780.48.

Cálculo de la prima (25%): 3 mil 780.48 x 0.25 = 945.12.

En 2025, por esos mismos 12 días con el salario anterior (278.80), recibías 836.40. Es decir, gracias al aumento de la Conasami, tu prima vacacional sube automáticamente 108.72 pesos.

OF