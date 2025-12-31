A unas horas de que termine el 2025, el peso mexicano abrió la jornada con una pérdida frente al dólar. La cotización del tipo de cambio entre divisas se ubica en 17.97 pesos por unidad para este 31 de diciembre. Esto implica una pérdida del 0.14 por ciento con respecto al cierre del mercado del día de ayer.

En ese sentido, el pasado martes 30 de diciembre, el peso mexicano mostraba un avance respecto al dólar en las horas previas a la publicación de las minutas del encuentro sostenido en diciembre por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

De igual manera, el Banco de México (Banxico) publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las acciones cambiarias se realizarán con el tipo de cambio establecido en 17.9528 para este miércoles de cierre de año.

Pese a esta ligera recuperación del dólar, analistas recuperados por Bloomberg mantienen expectativas bajas para la divisa en 2026. El consenso predominante espera que la divisa estadounidense continúe en un proceso de ajuste y pueda ser impactada por los sucesos internos y externos al país que limiten su recuperación sostenida.

En ese sentido, el dólar se encamina a registrar su mayor caída anual desde 2017 para el cierre del 2025.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 BBVA Bancomer 17.11 18.24 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.42 18.42 Scotiabank 16.00 19.00

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es influenciado de acuerdo con los acontecimientos que se presenten y que afecten el indicador económico.

Con información de Bloomberg

