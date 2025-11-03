SAT invita a participar en El Buen Fin 2025 y en su sorteo especial

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a consumidores y comercios a realizar compras y ventas de bienes y servicios durante la próxima edición del programa El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Además, el SAT invitó a participar en el Sorteo El Buen Fin, el cual cuenta con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

En dicho sorteo pueden participar los consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos durante El Buen Fin, que este 2025 celebra 15 años de apoyar la economía familiar e incentivar la actividad del mercado interno.

La dependencia precisó que las compras que se realicen durante esos cinco días deberán ser con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, así como realizarse en comercios o establecimientos previamente inscritos en este enlace.

El Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México, y será transmitido en vivo a través del canal oficial @satmx en YouTube.

Se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes que resulten ganadores. Habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Las personas que resulten ganadoras recibirán un depósito directo a la tarjeta con que realizaron la compra.

Para los comercios que participen en el sorteo, se repartirán 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos, así como 4 mil 987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

Los establecimientos interesados en participar en el Sorteo El Buen Fin 2025 deben cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en la página https://www.elbuenfin.org, la fecha límite es el 12 de noviembre

Contar con RFC activo y válido

Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto

Contar con la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva

Contar, al menos, con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial

La lista de ganadores se podrá consultar en el minisitio del sorteo, disponible en: https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html y los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.

El Sorteo El Buen Fin, organizado por el SAT, tiene como objetivo fomentar la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos e impulsar el consumo interno en beneficio de la economía nacional y de las familias mexicanas.

