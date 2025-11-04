Martes, 04 de Noviembre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 4 y 5 de noviembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 4 y 5 de noviembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 4 y 5 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Aguacate Hass Enmallado Pieza: $26.99
  • Arugula EarthBound Organica 284g: $19.90
  • Cebolla de Cambray por Manojo: $10.90
  • Cebolla Morada por kg: $27.90
  • Chile Jalapeño por Kg: $26.70
  • Mandarina por Kg: $29.90
  • Nopal Picado Granel Kg: $49.90
  • Pimiento Amarillo por kg: $89.00
  • Pimiento Verde por kg: $69.00
  • Zanahoria Baby Vegetalistos 340g: $14.90

