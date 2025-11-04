¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 4 y 5 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Te recomendamos: La Bolsa Mexicana abre noviembre con caída

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass Enmallado Pieza: $26.99

Arugula EarthBound Organica 284g: $19.90

Cebolla de Cambray por Manojo: $10.90

Cebolla Morada por kg: $27.90

Chile Jalapeño por Kg: $26.70

Mandarina por Kg: $29.90

Nopal Picado Granel Kg: $49.90

Pimiento Amarillo por kg: $89.00

Pimiento Verde por kg: $69.00

Zanahoria Baby Vegetalistos 340g: $14.90

NA