Cuponera Sams enero 2026: Estas son las ofertas más destacadas del mes

Sam’s Club arrancó el año con la publicación de su cuponera de enero 2026, un documento que concentra algunas de las promociones más relevantes para los socios del club de precios en México y como es habitual, el folleto reúne descuentos en productos de alto consumo y artículos de mayor valor, con el objetivo de incentivar el ahorro familiar durante las primeras semanas del año.

Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de Sam’s Club y aplican de forma directa al momento de la compra, siempre que el cliente cuente con una membresía vigente. La cuponera tiene vigencia del 7 de enero al 2 de febrero de 2026, periodo en el que los consumidores pueden planear sus compras con base en precios preferenciales.

Descuentos destacados de la cuponera Sam’s enero 2026

Uno de los rubros más llamativos dentro de la cuponera corresponde a electrónica y tecnología, donde se incluyen pantallas inteligentes de distintas pulgadas, equipos de sonido, proyectores y accesorios para el hogar. Estos productos presentan rebajas considerables frente a su precio regular, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan renovar sus dispositivos o equipar su casa a inicio de año.

SAM´S CLUB

En el apartado de salud, nutrición y bienestar, Sam’s Club ofrece descuentos en suplementos alimenticios, fórmulas nutricionales, colágeno, proteínas y productos relacionados con el cuidado personal. Este segmento suele cobrar relevancia en enero, cuando muchas personas establecen propósitos relacionados con una vida más saludable.

La cuponera también contempla promociones en alimentos y bebidas, tanto en productos frescos como congelados, así como en frutas, verduras, carnes, artículos de despensa y bebidas no alcohólicas aparecen con precios preferenciales, pensados para compras al mayoreo y consumo familiar. En varios casos, los descuentos aplican por pieza o por paquete, lo que permite un ahorro acumulado.

Otro rubro incluido es el de bebés y cuidado del hogar, donde destacan ofertas en pañales, toallitas húmedas, productos de limpieza y artículos de uso diario. Estas promociones buscan apoyar a las familias con gastos constantes y recurrentes, una de las características principales del esquema de cuponeras del club.

En cuanto a hogar y electrodomésticos, el folleto de enero 2026 integra desde pequeños electrodomésticos hasta artículos para cocina, almacenamiento y exteriores. Algunos asadores, frigobares y utensilios domésticos aparecen con descuentos temporales, dirigidos a consumidores que planean inversiones a mediano plazo.

Cómo funciona la cuponera de Sam’s Club

Las ofertas de la cuponera enero 2026 están dirigidas únicamente a miembros activos de Sam’s Club. Los descuentos están preestablecidos y se reflejan automáticamente en caja, sin necesidad de presentar cupones físicos adicionales, basta con que el cliente identifique el producto participante y realice la compra dentro del periodo de vigencia.

Las promociones aplican tanto en sucursales como en compras en línea, aunque algunas ofertas pueden variar según disponibilidad o inventario por tienda. Por ello, se recomienda revisar con anticipación el folleto completo y verificar condiciones específicas de cada producto.

