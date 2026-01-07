El peso mexicano mantiene una postura firme frente al dólar , en un entorno en el que los mercados internacionales evalúan tanto la evolución de las tensiones geopolíticas como las señales provenientes del mercado laboral de Estados Unidos. En este contexto, el tipo de cambio USD/MXN se ha movido dentro de un rango estrecho, reflejando estabilidad relativa.

Al cierre de operaciones del miércoles 7 de enero de 2026, el dólar se intercambió en torno a 17.96 pesos mexicanos, lo que representa una apreciación del peso cercana al 0.19% respecto al nivel observado el día previo, cuando la divisa estadounidense rondaba los 18 pesos , según datos de Dow Jones.

Este desempeño coloca al peso como la tercera moneda emergente con mejor comportamiento frente al dólar.

En el balance semanal, la moneda mexicana también muestra fortaleza : el dólar acumula una caída de 0.27%, mientras que en comparación anual la depreciación de la divisa estadounidense frente al peso alcanza aproximadamente 11.7%.

La jornada marcó además un freno en la breve racha alcista del dólar registrada en las dos sesiones anteriores. En términos de volatilidad, el comportamiento de los últimos siete días ha sido más moderado que el promedio del último año, lo que sugiere que el mercado cambiario presenta movimientos más contenidos de lo habitual pese al entorno global incierto.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

