SAT promete multar estas transferencias y confirma cuáles no serán sancionadas

El uso cotidiano de las transferencias electrónicas en México entró en una nueva etapa de supervisión a partir de 2026, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleciera la vigilancia sobre depósitos bancarios. El objetivo no es crear un nuevo impuesto ni sancionar de forma automática, sino identificar posibles ingresos no declarados y prevenir irregularidades fiscales.

Ante versiones difundidas en redes sociales, la autoridad fiscal aclaró que realizar transferencias electrónicas no genera multas por sí mismo . Las sanciones solo proceden cuando el dinero recibido no puede justificarse legalmente o no fue reportado conforme a las obligaciones fiscales del contribuyente. Las operaciones transparentes y debidamente declaradas no representan un riesgo.

Este mayor control ocurre de manera paralela a la implementación de medidas de seguridad bancaria, como el Monto Transaccional del Usuario (MTU), un mecanismo promovido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicho sistema establece límites y validaciones adicionales para transferencias elevadas, con fines de prevención de fraudes, aunque también facilita la detección de movimientos atípicos.

Las multas pueden aplicarse cuando el SAT identifica transferencias que encubren ingresos omitidos, como depósitos sin respaldo documental, pagos por servicios no declarados, préstamos informales sin contrato o movimientos recurrentes por montos elevados que no corresponden al perfil fiscal del usuario. En estos casos, las sanciones pueden superar los 22 mil pesos e incluso derivar en revisiones fiscales más amplias.

En contraste, no hay penalizaciones cuando las transferencias cuentan con contratos, facturas o comprobantes fiscales, corresponden a traspasos entre cuentas propias, pagos de nómina, préstamos formales o ingresos correctamente reportados. Especialistas recomiendan conservar documentación, declarar ingresos extraordinarios y evitar operaciones informales , ya que la transparencia fiscal sigue siendo la principal herramienta para evitar sanciones.

