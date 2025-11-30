Domingo, 30 de Noviembre 2025

SAT: Ingresos del Gobierno Federal reportaron crecimiento

Los ingresos reportados de enero a octubre de este año fueron superiores un 7.9 % en términos reales, con respecto al mismo periodo del año anterior

El organismo realizó un corte en los ingresos que comprendió los meses de enero a octubre de 2025. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, desde el mes de enero a octubre de 2025, los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, monto superior en términos reales de 7.9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra registrada por el organismo indica un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a lo contabilizado en los 10 primeros meses de 2024, con lo que se supera en 102.5 % lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo.

En este periodo, la recaudación tributaria también alcanzó un nuevo récord, al obtener 4 billones 495 mil 842 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 6.1 % en comparación con 2024.

De enero a octubre, se obtuvieron 2 billones 441 mil 850 millones de pesos por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y 5.4 por ciento más en términos reales.

En tanto, los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1 billón 254 mil 587 millones de pesos, lo que significa un aumento de 105 mil 401 millones, en comparación con los mismos meses del año anterior y un crecimiento real de 5.2 por ciento.

La recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó, al cierre de octubre, los 556 mil 999 millones de pesos; 49 mil 502 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024, que representa 5.7 % en términos reales.

