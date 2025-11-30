Esta semana, la Secretaría de Economía y Federal Express Corporation (FedEx) firmaron un convenio de colaboración que busca consolidar a México como un referente estratégico en materia logística, reforzando su papel como un país clave para el comercio, la inversión y el crecimiento económico regional. Este nuevo trato traería beneficios interesantes para México, te diremos de qué se trata.

En el evento estuvieron presentes la titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Andrea Genoveva Solano Rendón , y la directora de Ventas de FedEx Express México, Verónica Álvarez .

La secretaría y la empresa de transporte exprés más grande del mundo, además, aseguraron que la firma de este convenio está destinado a fortalecer la competitividad y capacidad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas ( Mipymes ).

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales , resaltó: “ nos parece muy importante esta iniciativa proactiva de FedEx, que no solamente implica expandir su trabajo en México, no solamente implica invertir más en México, sino trabajar con las empresas para que puedan lograr esto ”.

“ FedEx cree firmemente en el potencial de México y en la fuerza de sus emprendedores. Desde hace 35 años trabaja junto al Gobierno y al sector logístico para fortalecer la competitividad del país. Este convenio con la Secretaría de Economía reafirma el compromiso de impulsar a las Mipymes, facilitando su expansión y conectando la innovación mexicana y lo Hecho en México con oportunidades en todo el mundo ”, comentó Jorge L. Torres, vicepresidente de Operaciones de FedEx México .

Los beneficios del convenio para México

El director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Fernando Díaz Barrero , destacó que “ este convenio es una pieza clave dentro del Plan México, una estrategia que coloca en su centro a la producción nacional, el contenido local y el desarrollo económico basado en el talento mexicano ”.

Asimismo, señaló que el acuerdo contempla beneficios relevantes para las empresas que cuenten con su certificado Hecho en México, entre los que incluyen:

Descuentos de hasta el 45 % en envíos nacionales e internacionales

Webinars trimestrales gratuitos sobre la logística, exportación y embalaje

Asesoría y acompañamiento personalizados sin costo para temas de empaque y envío

Promoción internacional a través de la red global de FedEx, con presencia en más de 220 países

Difusión especializada de estas empresas en una sección en el portal de FedEx

Te recomendamos: Médico es vinculado a proceso por muerte de mujer en cirugía estética

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF