Pobreza laboral repunta en ESTAS 17 ciudades de México: Inegi

La caída del empleo y las irrupciones en el comercio internacional trajeron consigo mayor pobreza laboral en algunas zonas del país, mencionan especialistas.

Al evaluar 39 ciudades del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que 17 tuvieron un incremento de la población en pobreza laboral, ya que el ingreso por su trabajo fue insuficiente para adquirir la canasta alimentaria de los integrantes del hogar.

Destaca el caso del puerto de Veracruz, donde la población en esta situación aumentó 1.7 puntos porcentuales para ubicarse en 36.3% entre julio y septiembre, su nivel más alto en dos años.

Esta información excluye las severas lluvias de la primera quincena de octubre en 40 municipios del estado, que provocaron cuantiosas pérdidas materiales en los sectores agrícola, ganadero y comercial.

La pobreza laboral en Tampico, Tamaulipas, donde también hubo lluvias intensas en octubre, se incrementó 1.9 puntos porcentuales para llegar a 34.5% entre julio y septiembre, ligó dos trimestres al alza y alcanzó su mayor registro desde principios de 2024.

Ambas ciudades tienen una vocación muy dependiente de la industria y el comercio internacional, en especial con Estados Unidos, por lo que se podría inferir que el menor dinamismo de estas actividades entre julio y septiembre tuvo un efecto negativo a nivel local en el empleo, haciendo que repunte la pobreza laboral, explica José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"En el caso particular de Tampico, se sabe que es una ciudad donde la gran masa de trabajadores está asociada a las actividades portuarias, pues cuando se reduce esa actividad, de alguna manera afecta la contratación de personal, bajando el agregado del ingreso por trabajo y eso es lo que podría haber disparado la pobreza laboral en esta ciudad", agrega en entrevista con esta casa editorial.

A escala nacional, la pobreza laboral apenas bajó de 35.1% a 34.3% por la desaceleración económica y el debilitamiento del mercado de trabajo , lo que hizo que el problema creciera en varias ciudades, comenta el también exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución que media la pobreza antes de transferir esa responsabilidad al Inegi.

Esta cifra implica que alrededor de 44.9 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.

Además de Veracruz y Tampico, otras urbes que reportaron más pobreza laboral fueron Toluca, donde se elevó 3.7 puntos porcentuales; Ciudad Juárez, 3.2; Durango, 1.9; Torreón y Tepic, 1.3 en cada caso; Campeche, Morelia y Guadalajara, 1.1 respectivamente, así como Aguascalientes, Pachuca, Cancún, Chihuahua y Reynosa, con alzas menores a una unidad.

Toluca tiene cierto grado de producción industrial, pero los servicios también participan de manera importante en esta ciudad, por lo que pudo haber una reducción en las actividades restauranteras, de transporte y hotelería, que son las que tradicionalmente cuentan con mayor peso en el sector terciario, lo que pudo haber contribuido al incremento de la pobreza laboral, estima Cruz Marcelo.

