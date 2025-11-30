Aguinaldo: ¿Te descuentan incapacidad por accidente laboral?

Al acercarse el fin de año, muchos trabajadores ya recibieron su aguinaldo, mientras que otros todavía esperan a que esta prestación se refleje en sus cuentas.

En medio de esta espera suelen surgir varias dudas, y una de las más frecuentes es si el aguinaldo debe pagarse completo cuando el empleado tuvo una incapacidad laboral a causa de un accidente de trabajo; por lo que aquí te lo explicamos.

¿La incapacidad por accidente de trabajo afecta el pago del aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que las incapacidades derivadas de un riesgo laboral se toman como si el trabajador hubiera prestado sus servicios de manera normal.

Esto significa que el periodo de incapacidad no puede descontarse ni utilizarse para reducir el pago del aguinaldo, independientemente de si la persona está asegurada o no.

En otras palabras: si el trabajador se ausentó por un accidente de trabajo relacionado con su actividad laboral, tiene derecho a recibir su aguinaldo íntegro.

¿Qué es exactamente el aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación obligatoria establecida por la Ley Federal del Trabajo, que otorga a los trabajadores un ingreso adicional al finalizar el año. Su propósito es brindar un apoyo económico durante la temporada decembrina.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo en 2025?

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo indica que el aguinaldo 2025 debe entregarse antes del 20 de diciembre. El monto mínimo corresponde a 15 días de salario, aunque algunas empresas otorgan cantidades mayores según sus políticas.

En determinados casos, empleado y empleador pueden pactar que una parte se pague en enero, siempre con acuerdo de ambas partes. Sin embargo, el pago del aguinaldo debe hacerse en efectivo o depósito, nunca en especie: no pueden sustituirse con vales, productos ni ningún otro tipo de compensación.

¿Quiénes tienen derecho a recibirlo?

Todos los trabajadores formales, sin importar el tipo de contrato, deben recibir aguinaldo. Esto incluye a empleados permanentes, eventuales, sindicalizados, comisionistas, vendedores, agentes de seguros y, en general, cualquier persona que tenga una relación laboral.

