SAT: ¿Hasta cuándo se puede activar el buzón tributario para evitar multas de 11 mil pesos?

El tiempo corre para miles de contribuyentes en México, pues una obligación fiscal que suele pasar desapercibida está a punto de convertirse en un problema costoso para quienes no la atiendan a tiempo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya fijó una fecha límite y, una vez vencida, las sanciones económicas comenzarán a aplicarse sin excepción.

El SAT estableció el 31 de diciembre de 2025 como el último día para activar el Buzón Tributario, la plataforma digital mediante la cual la autoridad fiscal envía notificaciones oficiales, requerimientos, avisos y comunicaciones clave relacionadas con la situación fiscal de cada contribuyente. No cumplir con esta obligación puede derivar en multas que alcanzan hasta los 11 mil 540 pesos a partir del 1 de enero de 2026.

El Buzón Tributario es el canal oficial de comunicación entre el fisco y los contribuyentes, a través de esta herramienta, el SAT informa sobre cambios en el estatus fiscal, solicitudes de aclaración, requerimientos de documentación, auditorías o procedimientos administrativos. Tenerlo deshabilitado implica el riesgo de no enterarse de avisos importantes, lo que puede escalar en problemas fiscales mayores.

¿Quiénes deben activarlo?

La regla general es que todas las personas físicas y morales inscritas en el RFC están obligadas a habilitar el Buzón Tributario. Las excepciones aplican únicamente para personas físicas sin actividad económica, sin obligaciones fiscales o con suspensión de actividades, así como para personas morales que tengan suspensión registrada ante el SAT.

Sin embargo, la obligación se vuelve automática si en los últimos 12 meses el contribuyente ha realizado trámites que requieren el buzón, ha emitido CFDI de ingresos o ha recibido CFDI de nómina. Incluso quienes tributan por sueldos y salarios con ingresos menores a 400 mil pesos anuales deben cumplir si se encuentran en alguno de estos supuestos.

Cómo activar el Buzón Tributario

El proceso es sencillo, pero requiere atención. Para habilitarlo se necesita contar con RFC activo, Contraseña del SAT o e.firma vigente, además de un correo electrónico y un número de celular. El trámite se realiza en línea a través del portal del SAT, donde el contribuyente deberá registrar y validar sus medios de contacto mediante códigos enviados por correo y mensaje SMS. Al finalizar, es indispensable descargar el acuse como comprobante.

Un punto clave es que la obligación no termina con la activación. Mantener actualizados el correo electrónico y el número telefónico es fundamental. Si estos datos cambian y no se modifican en el sistema, el SAT considera que el contribuyente está incumpliendo, lo que también puede generar sanciones.

Multas y fecha límite

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las multas por no habilitar el Buzón Tributario o no actualizar los medios de contacto van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos, dependiendo de cada caso. El plazo es definitivo: a partir del 1 de enero de 2026, el SAT podrá comenzar a sancionar a quienes no hayan cumplido.

Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, activar el Buzón Tributario se perfila como un trámite urgente para personas y empresas. La multa es evitable, pero solo para quienes actúen antes de que termine el año.

