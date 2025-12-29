Lunes, 29 de Diciembre 2025

SAT 2026: Así puedes evitar las multas por transferencias desde el 1 de enero

A partir de 2026, cualquier movimiento que no sea congruente con tu perfil fiscal o que carezca de respaldo puede derivar en multas, recargos e incluso auditorías

Conocer los escenarios de riesgo y actuar con anticipación es clave para evitar sanciones. PIXABAY.

En México, las transferencias bancarias no generan impuestos de forma automática, pero sí están bajo constante supervisión del SAT. A partir de 2026, cualquier movimiento que no sea congruente con tu perfil fiscal o que carezca de respaldo puede derivar en multas, recargos e incluso auditorías. Conocer los escenarios de riesgo y actuar con anticipación es clave para evitar sanciones.

¿Cuándo el SAT puede multarte por transferencias?

El SAT puede imponer sanciones cuando detecta operaciones que parecen ingresos no declarados o movimientos inusuales. Los principales casos son:

  • Depósitos mayores a 15,000 MXN mensuales en efectivo: los bancos los reportan automáticamente. Si no puedes justificar su origen, podrías enfrentar multas de hasta 34,730 MXN y el cobro del 3% del monto como impuesto.
  • Préstamos o donativos superiores a 600,000 MXN al año: deben informarse dentro de los 15 días posteriores. Omitirlo puede implicar sanciones de hasta el 75% del monto no declarado.
  • Transferencias entre cuentas propias: si son elevadas y no tienen un respaldo claro, el SAT puede tratarlas como ingresos adicionales.
  • Conceptos de pago inadecuados o sospechosos: textos ambiguos, bromas o referencias sensibles pueden detonar revisiones.
  • Transferencias del extranjero o movimientos fuera de tu perfil fiscal: montos elevados sin relación con tus ingresos declarados pueden derivar en reportes al SAT y a la UIF, e incluso en el bloqueo de cuentas.
  • Omisión en la declaración anual: no reportar préstamos, donativos o ingresos exentos también genera multas y revisiones fiscales.

¿Cómo evitar multas por transferencias en 2026?

Para reducir riesgos y cumplir con tus obligaciones fiscales, considera estas acciones clave:

  • Conserva comprobantes: guarda facturas, contratos, recibos y estados de cuenta de cualquier operación relevante.
  • Formaliza préstamos y ventas: aunque sean entre familiares o amigos, respalda todo con contratos simples.
  • Revisa tu buzón tributario: ahí llegan notificaciones y requerimientos oficiales; responder a tiempo es fundamental.
  • Reporta movimientos grandes: especialmente préstamos o donativos mayores a 600,000 MXN, usando los formatos del SAT.
  • Alinea tu declaración con tus cuentas bancarias: incluso los ingresos exentos deben declararse en el apartado correspondiente.
  • Busca asesoría fiscal si manejas montos altos o ingresos diversos: un contador puede prevenir errores costosos.

El SAT no grava directamente las transferencias, pero sí sanciona las operaciones que no pueden justificarse. Desde movimientos entre cuentas propias hasta préstamos familiares o transferencias internacionales, todo debe tener coherencia con lo que declaras. Mantener orden, documentación y declaraciones oportunas es la mejor forma de evitar multas y revisiones fiscales a partir de 2026.

