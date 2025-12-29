Año Nuevo 2026: ¿cuánto debes ganar desde el jueves 01 de enero, según el salario mínimo?

El pasado 3 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) confirmó que habría un aumento del salario mínimo para el próximo año, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo, de acuerdo con los compromisos establecidos por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, quienes aseguran que con el nuevo monto alcanzará para dos canastas básicas.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

CONASAMI determinó que a partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo general incrementará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, resultando arriba de los nueve mil en total al mes, y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de $419.88 a $440.87 pesos diarios, arriba de los 13 mil mensuales. Lo que equivale a un 13% para el salario mínimo general y a un 5% para el salario de la zona Frontera Norte.

El aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento por fijación de 6.5%. En el caso de la ZLFN el incremento es de 5%.

Muchos trabajadores se verán beneficiados por este próximo suceso; sin embargo, es importante señalar que no todos los trabajos contarán con el aumento de 2026, ya que la ley en México sólo garantiza el incremento directo para sectores específicos, los cuales son las personas que ganan el salario mínimo y los empleados que desempeñan alguna de las 61 ocupaciones u oficios específicos listados por la Conasami. Tabla de salarios mínimos generales y profesionales para 2026

En el caso de quienes ya ganaban más del mínimo, antes del incremento, no aplicará el aumento en su sueldo, pues el patrón no está obligado legalmente a hacerlo, ya dependerá de este considerar hacerlo o no.

