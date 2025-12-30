El precio del dólar estadounidense frente al peso mexicano, cotiza la mañana de este martes 30 de diciembre de 2025 con una tendencia a la baja, esto previo a las celebraciones por el fin del año 2025 y el arranque del 2026.

El tipo de cambio, en el mercado spot cotiza en 17.99 pesos por dólar, de acuerdo con lo reportado por Bloomberg, esto significa una apreciación diaria del 0.07% del peso mexicano.

"Hoy el peso corrige parte del retroceso de la sesión previa, ante una posible toma de utilidades y considerando el bajo volúmen de operaciones, a la espera de conocer los comentarios de los funcionarios de la Fed en las minutas de la última decisión de política monetaria", escribieron analistas de Monex, en una nota de apertura.

La mañana de este martes, seis de las mayores divisas seguidas por Bloomberg ganan ante el dólar, el peso mexicano se ubica en el sexto lugar.

Este es el tipo de cambio del dólar hoy 30 de diciembre de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Banco Azteca | 17.85 | 18.59

BBVA Bancomer | 17.12 | 18.28

Banorte | 16.65 | 18.25

Banamex | 17.42 | 18.42

Scotiabank | 16.00 | 19.00

Te puede interesar: SAT 2026: Así puedes evitar las multas por transferencias desde el 1 de enero

*Con información de Bloomberg.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV