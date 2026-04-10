SAT: ¿Cuánto dinero puedes recibir como máximo por saldo a favor?

Tal como marca el calendario oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), abril es el mes designado para que las personas físicas presenten su declaración anual. Sin embargo, es posible que durante este proceso se presenten situaciones que te lleven a acumular saldo a favor, el cual puede ser devuelto si se lleva a cabo el debido proceso.

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En 2026, el Gobierno de México informó que las devoluciones por saldo a favor ascienden a 2 mil millones de pesos, los cuales se han regresado en un promedio de tres días hábiles , algo que contrasta con el plazo de hasta 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación.

Esto representa un beneficio para cientos de mexicanos que cumplen con el pago de sus impuestos y que, gracias a las diferentes herramientas del SAT, pueden reducir el monto total de su carga fiscal.

¿Por qué motivos puedes tener saldo a favor en el SAT?

De acuerdo con lo establecido por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los contribuyentes que presenten su declaración anual y apliquen deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios y otros conceptos permitidos por el SAT podrán reducir su base gravable, lo que puede derivar en un pago en exceso.

Esto también ocurre cuando, por error u otros motivos, una persona paga más impuestos de los que le corresponden, generando así un saldo a favor.

¿Cuál es el límite de dinero que puedes obtener por saldo a favor?

Según explica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), no existe un límite fijo o estandarizado sobre cuánto dinero puede recibir una persona , ya que el monto es proporcional a los ingresos percibidos y al volumen de deducciones presentadas.

Sin embargo, para que la devolución se realice de manera automática, el saldo a favor declarado no debe superar los 150 mil pesos. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), en caso de exceder esta cifra o presentar inconsistencias en la información, el usuario deberá realizar un trámite manual a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

La cantidad de dinero que el SAT devuelve a los ciudadanos está directamente vinculada a las deducciones personales permitidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los sistemas fiscales que permiten deducciones en áreas como salud y educación fomentan la formalidad y el cumplimiento voluntario.

¿Qué tengo que hacer para solicitar mi devolución del SAT?

Para solicitar la devolución de tu saldo a favor, es necesario seguir una serie de pasos dentro del portal oficial del SAT:

Presenta tu Declaración Anual: Ingresa a sat.gob.mx , dirígete al apartado “Declaraciones” y captura la información correspondiente al ejercicio fiscal. Si el resultado es saldo a favor, selecciona la opción de devolución.

Ingresa a , dirígete al apartado “Declaraciones” y captura la información correspondiente al ejercicio fiscal. Si el resultado es saldo a favor, selecciona la opción de devolución. Verifica tu cuenta CLABE: Asegúrate de que tu cuenta bancaria de 18 dígitos esté activa y a tu nombre, ya que ahí se realizará el depósito.

Asegúrate de que tu cuenta bancaria de 18 dígitos esté activa y a tu nombre, ya que ahí se realizará el depósito. Firma y envía tu declaración: Utiliza tu contraseña para montos menores o tu e.firma en caso de saldos mayores, según lo requiera el sistema, y envía el trámite.

Utiliza tu contraseña para montos menores o tu e.firma en caso de saldos mayores, según lo requiera el sistema, y envía el trámite. Devolución manual (si la automática no procede): Entra al apartado “Devoluciones y compensaciones” en el portal del SAT, selecciona “Solicita tu devolución”, llena el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) y adjunta los documentos necesarios, como el estado de cuenta bancario. Finalmente, firma con tu e.firma.

Además, puedes consultar el estatus de tu trámite en el mismo portal, en la sección “Devoluciones y compensaciones” y luego seleccionar “Seguimiento de trámites y requerimientos”.

¿Cuánto tiempo tarda en reflejarse la devolución?

De acuerdo con las disposiciones del SAT, si el contribuyente presenta su declaración dentro del periodo establecido (abril), la devolución suele verse reflejada en un lapso de tres a diez días hábiles, siempre que la cuenta CLABE proporcionada sea válida y esté a nombre del titular.

Cabe recordar que los contribuyentes tienen hasta cinco años para solicitar devoluciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

En este contexto, cumplir en tiempo y forma con la declaración anual no solo evita sanciones, sino que también puede representar un ingreso adicional para los contribuyentes que hayan pagado más impuestos de los que les correspondían.

Con información de SUN

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