Las cifras más recientes confirman el buen momento del peso mexicano. El dólar cerró en un promedio de 17.31 pesos, con una baja diaria de 0.33% respecto al cierre previo de 17.37 pesos , según datos de Dow Jones, y acumulando además una caída de 3.19% en la última semana.

Este comportamiento refleja un mercado donde hay más oferta de dólares que demanda, lo que ha presionado su valor a la baja frente a la moneda nacional.

El dato más contundente es su retroceso anual de 11.87%. Esta caída de doble dígito implica que los productos importados cotizados en dólares se han abaratado de forma considerable para consumidores y empresas en México. No obstante, también representa un desafío para exportadores y familias que dependen de remesas, ya que reciben menos pesos por cada dólar.

La racha de cinco jornadas consecutivas a la baja para la divisa estadounidense refuerza la tendencia. En este contexto, el mercado continúa favoreciendo a México por los rendimientos que ofrece, posicionando al peso como una de las monedas emergentes más sólidas y activas en el panorama internacional reciente.

Superpeso rompe pronósticos

El peso mexicano sigue sorprendiendo a los mercados con una apreciación sostenida que ha descolocado incluso a las autoridades del Banco de México. Desde el organismo han descrito el comportamiento de la divisa como “inusual e impredecible”, al alejarse de la tendencia histórica de debilitamiento y consolidar el fenómeno conocido como “Superpeso”.

Lejos de tratarse de un episodio pasajero, analistas internacionales consideran que esta fortaleza responde a transformaciones de fondo. Instituciones como Bank of America y Barclays coinciden en que la confianza de los inversionistas se sostiene por la disciplina fiscal del país y por una política monetaria restrictiva que mantiene tasas atractivas frente a otras monedas.

Sin embargo, el panorama no está exento de riesgos. Especialistas advierten que la estabilidad del peso aún puede verse afectada por factores externos, como decisiones comerciales de Estados Unidos o eventuales ajustes en acuerdos internacionales, que podrían reintroducir volatilidad en el corto plazo.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo con cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente, podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

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