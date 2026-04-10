Las cifras más recientes confirman el buen momento del peso mexicano. El dólar cerró en un promedio de 17.31 pesos, con una baja diaria de 0.33% respecto al cierre previo de 17.37 pesos, según datos de Dow Jones, y acumulando además una caída de 3.19% en la última semana. Este comportamiento refleja un mercado donde hay más oferta de dólares que demanda, lo que ha presionado su valor a la baja frente a la moneda nacional. El dato más contundente es su retroceso anual de 11.87%. Esta caída de doble dígito implica que los productos importados cotizados en dólares se han abaratado de forma considerable para consumidores y empresas en México. No obstante, también representa un desafío para exportadores y familias que dependen de remesas, ya que reciben menos pesos por cada dólar.La racha de cinco jornadas consecutivas a la baja para la divisa estadounidense refuerza la tendencia. En este contexto, el mercado continúa favoreciendo a México por los rendimientos que ofrece, posicionando al peso como una de las monedas emergentes más sólidas y activas en el panorama internacional reciente.El peso mexicano sigue sorprendiendo a los mercados con una apreciación sostenida que ha descolocado incluso a las autoridades del Banco de México. Desde el organismo han descrito el comportamiento de la divisa como “inusual e impredecible”, al alejarse de la tendencia histórica de debilitamiento y consolidar el fenómeno conocido como “Superpeso”.Lejos de tratarse de un episodio pasajero, analistas internacionales consideran que esta fortaleza responde a transformaciones de fondo. Instituciones como Bank of America y Barclays coinciden en que la confianza de los inversionistas se sostiene por la disciplina fiscal del país y por una política monetaria restrictiva que mantiene tasas atractivas frente a otras monedas.Sin embargo, el panorama no está exento de riesgos. Especialistas advierten que la estabilidad del peso aún puede verse afectada por factores externos, como decisiones comerciales de Estados Unidos o eventuales ajustes en acuerdos internacionales, que podrían reintroducir volatilidad en el corto plazo. Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo con cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. EE