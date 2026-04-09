El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya abrió, desde el pasado día 1 de abril, sus puertas virtuales para que millones de mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales, es decir, presenten su declaración anual. Sin embargo, dejar este trámite para el último minuto suele convertirse en una pesadilla digital.

Para este mes, la autoridad fiscal ha publicado un calendario estratégico en su portal oficial. Esta herramienta funciona como un "semáforo" que indica los niveles de saturación del sitio web.

Por si te interesa: Cómo saber si debes presentar tu Declaración Anual ante el SAT

Si buscas que tu trámite fluya sin los clásicos errores de conexión, conocer estos datos es imprescindible y, por si lo necesitas, te detallamos cómo podrás elegir los días, quiénes deben estar atentos, dónde consultar la información y cómo prepararte.

¿Cuáles son los mejores días para declarar según el SAT?

De acuerdo con el minisitio oficial de la Declaración Anual 2025, el sistema experimenta diferentes picos de tráfico a lo largo del mes. El color verde indica una disponibilidad amplia, mientras que el rojo alerta sobre una alta saturación.

Para las Personas Físicas, los días con semáforo verde (menor tráfico) durante abril son (con fecha actualizada este jueves 9 de abril) el 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25 y 26.

Ingresar en estas fechas específicas garantiza que la plataforma cargue más rápido. De esta manera, podrás revisar tus facturas, validar tus deducciones personales y enviar tu información sin que la sesión caduque de forma inesperada.

ESPECIAL / SAT

¿Por qué debes evitar la última semana de abril?

El 30 de abril es la fecha límite oficial para cumplir con este requerimiento. Históricamente, los últimos días del mes se marcan en rojo intenso debido a las "compras de pánico" fiscales de los contribuyentes rezagados.

Cuando cientos de miles de usuarios ingresan su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) al mismo tiempo, los servidores tienden a colapsar. Esto retrasa el envío del formulario y, en el peor de los escenarios, genera incumplimientos involuntarios.

No presentar tu declaración a tiempo puede derivar en multas y recargos. Por el contrario, si tienes un saldo a favor por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), enviar tu información en los días de baja demanda acelera significativamente el depósito en tu cuenta bancaria.

Consejos para presentar una declaración anual exitosa

Antes de sentarte frente a la computadora en los días recomendados por el calendario, asegúrate de tener toda tu documentación en orden. El cómo realizas el proceso es tan importante como el cuándo.

Verifica tus accesos con tiempo: Comprueba que tu contraseña y tu e.firma (firma electrónica) se encuentren vigentes. Si ya caducaron, renuévalas a la brevedad.

Comprueba que tu contraseña y tu e.firma (firma electrónica) se encuentren vigentes. Si ya caducaron, renuévalas a la brevedad. Revisa el visor de nómina y deducciones: Confirma que tus ingresos, retenciones y gastos médicos o escolares coincidan con lo que el sistema tiene precargado.

Confirma que tus ingresos, retenciones y gastos médicos o escolares coincidan con lo que el sistema tiene precargado. Ten a la mano tu CLABE interbancaria: Si el cálculo arroja que el fisco te debe dinero, necesitarás ingresar una cuenta bancaria activa a tu nombre para recibir los fondos.

Si el cálculo arroja que el fisco te debe dinero, necesitarás ingresar una cuenta bancaria activa a tu nombre para recibir los fondos. Aprovecha el simulador oficial: El portal permite revisar un borrador detallado antes de firmar y enviar la versión definitiva.

Recuerda que este trámite es obligatorio para quienes tuvieron más de un patrón en el año, ganaron más de 400 mil pesos, o generaron ingresos por honorarios, arrendamiento y plataformas digitales.

Planifica tu cita con el fisco utilizando el "semáforo" de fechas. Ahorrarás tiempo, evitarás el estrés de las fallas técnicas y cumplirás con tus responsabilidades sin mayores complicaciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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