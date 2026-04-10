El mercado del helado en México y su gran valor

La industria del helado es un sector dinámico y en crecimiento global, valorado en más de mil millones de dólares, impulsado por la innovación en sabores y la preferencia por opciones artesanales. Además que esta industria tiene un crecimiento promedio anual de 6.6% a nivel global.

De acuerdo con Euromonitor, una firma especializada en investigación de mercado, en todo el mundo el consumo de helado representa 97 mil millones de dólares, gracias a que cada año tiene el aumento mencionado.

Otra firma consultora, Fortune Business Insights estima que para el 2032 el valor del mercado mundial de esta golosina será de 132 mil millones de dólares.

Aunque la industria del helado enfrenta retos por inflación y costos de insumos, especialmente en México, sigue siendo un negocio rentable (30-40% margen).

El consumo de helado en México

Solamente en México el consumo promedio está en aproximadamente 2.2 litros por persona al año, de acuerdo con Euromonitor. Sin embargo, el consumo de helado de los mexicanos está muy lejos de otros países como Australia, el primer lugar del mundo, con 20.5 litros por persona.

Otro ejemplo es que, la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, estimó que en Estados Unidos se consume alrededor de 15 litros anuales, considerando que siete de cada 10 estadounidenses comen helado al menos una vez a la semana ya sea en casa o en algún comercio.

De acuerdo con la firma Nielsen IQ e n México se consumen más de 100 millones de litros de helado en un año.

¿Cuánto gastan los mexicanos en helado?

El año pasado, la firma consulta Kantar estimó que el gasto promedio de los mexicanos en dicho postre es de 280 pesos al año, con un mayor consumo de sabores como napolitano, vainilla y chocolate.

El mercado mexicano está experimentando un cambio notable hacia los productos artesanales y premium. Los consumidores priorizan cada vez más la calidad y los ingredientes de origen local, lo que ha impulsado el uso de frutas regionales como el mamey y la guanábana en las recetas tradicionales. Además, el chocolate sigue siendo el rey indiscutible en el país, dominando las preferencias con más del 31% de participación de mercado en 2025, gracias a su profunda conexión cultural con las bebidas tradicionales de cacao.

The Magnum Ice Cream Company aseguró, en un comunicado que este postre genera conexión con las personas, más allá del estado del tiempo y añadió que "diversos estudios muestran que es una de las categorías con mayor nivel de engagement (conexión) emocional, debido a su capacidad de acompañar momentos significativos…".

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KR