INAPAM: Estas son las zapaterías con descuento para adultos mayores en Jalisco

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y algunas zapaterías de Jalisco mantienen una alianza comercial en beneficio de las y los adultos mayores este marzo de 2026. Este sector vulnerable de la población puede acceder a grandes descuentos en las tiendas seleccionadas.El propósito de dicho directorio es fomentar una mejor calidad de vida para las personas de edad avanzada en México, otorgándoles acceso a descuentos y precios preferenciales en productos y servicios básicos de diversas sucursales.Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio, debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.Para solicitar la credencial Inapam debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:Requisitos:Cada estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional.