INAPAM: Estas son las zapaterías con descuento para adultos mayores en Jalisco

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y algunas zapaterías de Jalisco mantienen una alianza comercial en beneficio de las y los adultos mayores este marzo de 2026.

Este sector vulnerable de la población puede acceder a grandes descuentos en las tiendas seleccionadas.

El propósito de dicho directorio es fomentar una mejor calidad de vida para las personas de edad avanzada en México, otorgándoles acceso a descuentos y precios preferenciales en productos y servicios básicos de diversas sucursales.

¿Qué zapaterías ofrecen descuentos a adultos mayores con tarjeta Inapam?

Tienda | Dirección, municipio | Descuento presentando tarjeta de Inapam

Zapatería D'Nacho | Portal Morelos 139, Colonia Centro | 10 %

Zapatería Karvic | Iturbide 21, Colonia Centro | 20 %

Zapatería Monroy | Reforma 12, Colonia Centro | 10 %

Zapatería Ameca | Portal Hidalgo 31, Colonia Centro, Ameca | 20 %

Calzamundo Zapatería | Dr. Marcelino Álvarez 11, Colonia Centro, Arandas | 10 %

Zapatería 2 Hermanos | Avenida Hidalgo 60, Colonia Centro, Casimiro Castillo | 5 %

Zapatería Clemens | Francisco I. Madero 77, Colonia Centro, Casimiro Castillo | 10 %

Zapatería Marita | Avenida Hidalgo 3, Colonia Centro, Casimiro Castillo | 10 %

Zapatería Moca | Obregón 47, Colonia Centro, Casimiro Castillo | 15 %

Zapatería Nicol's | M. Diéguez 13, Colonia Centro, Casimiro Castillo | 5 %

Zapatería Arleo | Miguel Montemayor 32, Colonia Centro, San Gabriel | 10 %

Zapatería Tony | José Mojica 7, Barrio Puente Nuevo, San Gabriel | 5 %

Zapatería Marluy | Avenida Hidalgo 76, Colonia Centro, San Julián | 5 %

Zapatería Mecalza | Ávila Camacho 32, Oriente Colonia Centro, Sayula | 10 %

Zapatería Chuyita | Revolución Mexicana 31, Colonia Centro, Tenamxtlán | 10 %

Zapaterías Bobin | 5 de Mayo, Colonia Centro, Lagos de Moreno | 10 %

Zapatería Regis Dama | 5 de Mayo 402, Colonia Centro, Lagos de Moreno | 10 %

Zapatería Regis Damas | 31 de Marzo 130, Colonia Centro, Lagos de Moreno | 10 %

Zapatería López | 8 de Julio 14, Colonia Centro, Tala | 10 %



Te recomendamos: Así cotiza el peso frente al dólar la mañana de este jueves

¿Cómo se tramita la credencial Inapam?

Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio, debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Para solicitar la credencial Inapam debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial)

Una fotografía reciente, tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.

Persona de contacto de emergencia

Requisitos:

CURP actualizado

Número telefónico

Cada estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF