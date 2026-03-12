SAT te atiende sin ir a oficinas, así puedes sacar cita en la oficina virtual en marzo 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes que pueden realizar diversos trámites y recibir asesoría sin acudir a una oficina física, gracias a su servicio de Oficina Virtual, una plataforma de atención remota disponible mediante videollamadas con personal del organismo.

A través de este canal, los usuarios pueden resolver dudas, recibir orientación y completar distintos procedimientos fiscales en tiempo real con un asesor del SAT, desde cualquier lugar con conexión a internet.

Trámites:

Inscripción al RFC para personas físicas

Mexicanos que vivan en el extranjero sin obligaciones fiscales

Personas con ingresos por sueldos o salarios

Personas físicas sin obligaciones fiscales

Cambio de domicilio

Corrección o cambio de nombre

Corrección o incorporación de CURP

Servicios:

Orientación fiscal

Contraseña, asistencia virtual

Entrega de constancias

¿Cómo sacar cita en la Oficina Virtual del SAT?

Para acceder al servicio, primero es necesario agendar una cita en el portal oficial del SAT o puedes hacer clic en el siguiente enlace: https://citas.sat.gob.mx/

El proceso consiste en ingresar al sistema de citas, elegir el trámite o servicio requerido y, en el apartado de Entidad Federativa y Módulo, seleccionar la opción Oficina Virtual.

Posteriormente, el contribuyente debe revisar la disponibilidad en el calendario, seleccionar la fecha y el horario que prefiera —considerando el horario del centro de México— y generar la cita.

Para confirmar el registro, el sistema enviará un token al correo electrónico, el cual debe introducirse para completar el proceso. Una vez validado, el usuario recibirá el acuse de confirmación junto con la lista de documentos necesarios para su trámite.

Envío de documentos y conexión a la cita

Antes de la reunión virtual, los documentos solicitados pueden enviarse por correo electrónico a oficina.virtual@sat.gob.mx o cargarse directamente en el sistema de citas del SAT.

El día de la cita, el usuario deberá ingresar a la sesión en la fecha y hora programadas, preferentemente 10 minutos antes, con cámara y micrófono activados para facilitar la atención.

El SAT subrayó que todos los trámites y la orientación que ofrece la institución son completamente gratuitos, por lo que recomendó a los contribuyentes utilizar los canales oficiales para realizar sus gestiones de manera segura y sin intermediarios.

