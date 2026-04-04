SAT confirma recargos para estos contribuyentes en abril 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en abril de 2026 los contribuyentes que no cumplan puntualmente con sus obligaciones fiscales deberán cubrir recargos, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación vigente.

En el marco de la declaración anual de personas físicas, que se realiza del 1 al 30 de abril, la autoridad hacendaria advirtió que los pagos fuera de plazo no solo derivan en sanciones, sino también en la actualización de montos y el cobro de intereses sobre los adeudos.

Este panorama se presenta en un año en el que las tasas de recargos aumentaron en comparación con 2025, lo que eleva el costo de incumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

¿Quiénes deben cubrir recargos y por qué?

Los recargos se aplican tanto a personas físicas como morales que no liquiden sus impuestos dentro de los plazos establecidos. Durante abril, la atención se centra en las personas físicas obligadas a presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Según disposiciones fiscales, los recargos funcionan como un interés que cobra la autoridad cuando existe retraso en el pago de contribuciones, con el objetivo de resarcir al Estado por el tiempo en que no dispuso de esos recursos.

Entre los contribuyentes que podrían verse impactados se encuentran quienes obtienen ingresos por honorarios, actividades empresariales, arrendamiento, intereses o dividendos, y que no presenten su declaración o no cubran el impuesto en el periodo correspondiente.

Tasas de recargos en 2026

Para este 2026, la tasa de recargos por mora (aplicable a pagos tardíos) se elevó a 2.07% mensual, lo que representa un incremento considerable frente al 1.47% registrado el año anterior.

Este aumento, cercano al 40%, implica que los adeudos fiscales se incrementarán a mayor velocidad conforme transcurra el tiempo sin ser liquidados.

Adicionalmente, existen otras tasas dependiendo del tipo de adeudo:

1.38% mensual en casos de prórroga

Entre 1.42% y 1.97% mensual cuando se autorizan pagos en parcialidades, según el plazo

Estas tasas estarán vigentes durante abril, por lo que cualquier incumplimiento en este periodo generará cargos adicionales desde el primer día de atraso.

¿Cuándo y dónde se generan estos cargos?

Los recargos se calculan automáticamente cuando el contribuyente no cumple con el pago dentro del plazo fijado por el SAT. Para la declaración anual de personas físicas, la fecha límite es el 30 de abril de 2026 ; a partir de entonces comienzan a acumularse estos cargos.

El cálculo se realiza a través de los sistemas del SAT, disponibles en su portal oficial, donde los contribuyentes también pueden consultar sus adeudos actualizados y efectuar los pagos correspondientes.

Es importante considerar que estos recargos se suman a otros conceptos, como multas por incumplimiento y la actualización de montos conforme a la inflación, lo que incrementa el impacto económico total del adeudo.

Opciones para regularizar adeudos

Frente a este escenario, el SAT mantiene en 2026 un programa de regularización fiscal que permite a ciertos contribuyentes acceder a reducciones de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Este esquema busca fomentar el cumplimiento voluntario, particularmente entre personas físicas y pequeñas y medianas empresas, al ofrecer alternativas para ponerse al corriente sin enfrentar la totalidad de los cargos acumulados.

No obstante, especialistas subrayan que estas facilidades no sustituyen la obligación de cumplir en tiempo y forma, por lo que recomiendan evitar retrasos que deriven en costos adicionales innecesarios.

YC