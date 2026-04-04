SAT confirma el monto máximo para recibir transferencias SIN DECLARAR

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido enfático: no existe una cantidad específica que funcione como tope para recibir transferencias bancarias sin declarar. A diferencia de lo que muchos contribuyentes creen, las operaciones electrónicas —como las realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)— no generan automáticamente una obligación fiscal por el simple hecho del monto recibido. Esto se debe a que son transacciones rastreables entre cuentas que ya forman parte del sistema financiero supervisado , lo que permite a la autoridad dar seguimiento a los movimientos sin necesidad de imponer límites arbitrarios.

No obstante, este criterio no implica que todos los ingresos estén libres de revisión. El SAT centra su análisis en la procedencia del dinero y en la existencia de una justificación válida, legal y comprobable. En otras palabras, no importa tanto cuánto recibes, sino por qué lo recibes y si puedes demostrarlo ante una eventual revisión.

La clave está en la congruencia fiscal

Más allá de una cifra límite, el SAT evalúa la coherencia entre los ingresos que un contribuyente declara y los movimientos que registra en sus cuentas bancarias . Si una persona reporta percepciones modestas, pero recibe depósitos o transferencias por cantidades considerablemente mayores, puede configurarse una discrepancia fiscal.

En estos casos, la carga de la prueba recae en el contribuyente, quien deberá acreditar el origen de los recursos mediante facturas, contratos, estados de cuenta, recibos de honorarios, comprobantes de donación o cualquier otro documento que respalde la operación. La autoridad no presume automáticamente una irregularidad, pero sí puede iniciar procesos de verificación cuando detecta inconsistencias.

La falta de documentación o de una explicación convincente puede derivar en auditorías, requerimientos formales e incluso en la determinación de impuestos omitidos, actualizaciones, recargos y posibles multas. Esto representa un riesgo financiero significativo, especialmente para quienes manejan ingresos informales o no registrados.

Depósitos en efectivo: el verdadero foco de alerta

A diferencia de las transferencias electrónicas, los depósitos en efectivo sí están sujetos a un umbral específico de vigilancia . Cuando el monto acumulado mensual supera los 15,000 pesos, las instituciones financieras están obligadas a reportarlo al SAT. Este aviso, por sí mismo, no constituye una sanción, pero sí puede detonar revisiones más detalladas para verificar la legalidad y el origen de los recursos.

Además, existe la obligación de informar ciertos ingresos en la declaración anual, aun cuando no generen un impuesto directo. Por ejemplo, donativos, préstamos o premios que en conjunto excedan los 600,000 pesos anuales deben ser reportados. Omitir esta información puede traer consecuencias, como la pérdida de beneficios fiscales o la generación de créditos fiscales innecesarios.

En este contexto, especialistas en materia fiscal recomiendan mantener una contabilidad ordenada, utilizar conceptos claros y específicos en las transferencias bancarias , evitar descripciones ambiguas y conservar todos los comprobantes relacionados con los movimientos financieros. También sugieren separar las cuentas personales de las actividades económicas para facilitar la trazabilidad.

En síntesis, más que establecer un límite máximo para las transferencias, el SAT pone el acento en la transparencia, la trazabilidad y la consistencia de la información financiera de cada contribuyente. La prevención, a través de un adecuado control documental, sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con la autoridad fiscal.

SV