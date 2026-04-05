Domingo, 05 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

SAT: confirma que habrá depósito automático en menos de 10 días si evitas este error

Una declaración sin inconsistencias puede traducirse en la recepción del depósito en menos de 10 días

Por: Brenda Barragán

Cualquier dato incorrecto o incompleto podría generar revisiones adicionales y prolongar significativamente el tiempo de devolución. CANVA

Cualquier dato incorrecto o incompleto podría generar revisiones adicionales y prolongar significativamente el tiempo de devolución. CANVA

El Servicio de Administración Tributaria anunció una actualización que permite agilizar la devolución de saldos a favor correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Bajo este nuevo esquema, los contribuyentes que cumplan con ciertos criterios podrían recibir su dinero en un periodo aproximado de entre 4.5 y 10 días hábiles. No obstante, la rapidez del proceso dependerá de que la información presentada sea correcta y completa.

Este mecanismo de devolución automática aplicará únicamente para quienes presenten su declaración anual en tiempo y forma, sin inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y con datos bancarios correctamente registrados. Cuando el saldo a favor no exceda los 150 mil pesos, el sistema puede autorizar el depósito sin necesidad de revisión manual, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera.

CANVA 
CANVA 

LEE: SAT da aviso oficial sobre depósitos en efectivo y transferencias bancarias para lo que resta de 2026

Entre los requisitos clave se encuentran:

  • Haber presentado la declaración de manera adecuada.
  • No tener discrepancias en los CFDI.
  • Contar con información bancaria precisa y validada.

Este modelo busca facilitar el proceso para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, eliminando en muchos casos la necesidad de revisiones adicionales para montos menores.

Por otro lado, cuando el saldo a favor supera los 150 mil pesos, el trámite cambia. En estas situaciones, la devolución debe gestionarse mediante el Formato Electrónico de Devoluciones, lo que implica una revisión manual y puede extender el plazo de respuesta hasta 40 días hábiles. Esto hace necesario revisar con anticipación todos los datos antes de presentar la declaración.

Errores generales en la declaración anual

 CANVA
 CANVA

La autoridad fiscal también advierte que errores comunes pueden retrasar el proceso, por lo que recomienda tomar precauciones específicas. Entre ellas destacan el uso obligatorio de la e.firma para devoluciones superiores a 10 mil pesos, mantener activo el Buzón Tributario y verificar previamente las facturas en el apartado “Sin clasificación” mediante el simulador disponible.

En este sentido, una declaración sin inconsistencias puede traducirse en la recepción del depósito en menos de 10 días. En cambio, cualquier dato incorrecto o incompleto podría generar revisiones adicionales y prolongar significativamente el tiempo de devolución.

LEE: SAT promete multar y mandar a la cárcel por 3 meses a quienes tengan esta deuda

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones