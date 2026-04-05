SAT: confirma que habrá depósito automático en menos de 10 días si evitas este error

El Servicio de Administración Tributaria anunció una actualización que permite agilizar la devolución de saldos a favor correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Bajo este nuevo esquema, los contribuyentes que cumplan con ciertos criterios podrían recibir su dinero en un periodo aproximado de entre 4.5 y 10 días hábiles. No obstante, la rapidez del proceso dependerá de que la información presentada sea correcta y completa.

Este mecanismo de devolución automática aplicará únicamente para quienes presenten su declaración anual en tiempo y forma, sin inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y con datos bancarios correctamente registrados. Cuando el saldo a favor no exceda los 150 mil pesos, el sistema puede autorizar el depósito sin necesidad de revisión manual, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera.

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Entre los requisitos clave se encuentran:

Haber presentado la declaración de manera adecuada.

No tener discrepancias en los CFDI.

Contar con información bancaria precisa y validada.

Este modelo busca facilitar el proceso para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, eliminando en muchos casos la necesidad de revisiones adicionales para montos menores.

Por otro lado, cuando el saldo a favor supera los 150 mil pesos, el trámite cambia. En estas situaciones, la devolución debe gestionarse mediante el Formato Electrónico de Devoluciones, lo que implica una revisión manual y puede extender el plazo de respuesta hasta 40 días hábiles. Esto hace necesario revisar con anticipación todos los datos antes de presentar la declaración.

Errores generales en la declaración anual

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La autoridad fiscal también advierte que errores comunes pueden retrasar el proceso, por lo que recomienda tomar precauciones específicas. Entre ellas destacan el uso obligatorio de la e.firma para devoluciones superiores a 10 mil pesos, mantener activo el Buzón Tributario y verificar previamente las facturas en el apartado “Sin clasificación” mediante el simulador disponible.

En este sentido, una declaración sin inconsistencias puede traducirse en la recepción del depósito en menos de 10 días. En cambio, cualquier dato incorrecto o incompleto podría generar revisiones adicionales y prolongar significativamente el tiempo de devolución.

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