SAT: confirma el monto mínimo que pueden tener las tarjetas de débito en abril 2026

El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no existe un límite máximo de dinero que una persona pueda mantener en su tarjeta de débito, ya sea durante abril de 2026 o en cualquier otra fecha del año. No obstante, la autoridad sí supervisa el origen de los recursos y que estos sean coherentes con la actividad económica declarada por cada contribuyente.

Las tarjetas de débito están vinculadas a cuentas bancarias como las de ahorro, nómina o cheques. A diferencia de las tarjetas de crédito, únicamente permiten disponer del dinero disponible en la cuenta, por lo que suelen emplearse para gastos cotidianos y para llevar un mejor control de las finanzas personales.

Aunque no hay un tope en el saldo, el SAT pone especial atención en los depósitos en efectivo. Se recomienda que estos no superen los 15 mil pesos mensuales, ya que cantidades mayores pueden activar alertas dentro del sistema financiero. Cuando se detectan movimientos atípicos o ingresos que no coinciden con la información fiscal del usuario, la autoridad puede iniciar procesos de revisión para verificar la procedencia del dinero.

En caso de encontrar inconsistencias, las consecuencias pueden variar según la gravedad del caso, incluyendo multas económicas, auditorías fiscales e incluso implicaciones legales en situaciones más delicadas. Por esta razón, es importante contar con comprobantes, facturas o registros que respalden cada ingreso recibido en una cuenta bancaria.

CANVA

Además de las disposiciones fiscales, cada institución financiera puede establecer sus propios límites en cuanto a saldos o movimientos permitidos en cuentas y tarjetas de débito, por lo que es recomendable conocer estas condiciones antes de contratar un servicio.

Para evitar inconvenientes con la autoridad, especialistas sugieren no realizar depósitos en efectivo sin respaldo, revisar las políticas del banco y mantener coherencia entre los ingresos declarados y el dinero que se recibe. En este sentido, el aspecto más relevante no es la cantidad de dinero disponible en la cuenta, sino la capacidad de demostrar su origen.

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