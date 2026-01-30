PIB México 2026: ¿Habrá recuperación económica real?

Analistas de distintos grupos financieros coinciden en que la economía mexicana podría tener una recuperación gradual a lo largo de este año, esto debido al crecimiento del PIB de 0.7% que hubo el año anterior 2025 el cual dio a conocer el INEGI.

Aunque el crecimiento podría mantenerse por debajo de su promedio histórico, los especialistas consideran que hay señales viables de que haya una estabilización en la actividad productiva, además de un entorno más favorable apoyado por el consumo, el mercado laboral y una menor presión de factores de incertidumbre.

Sectores que repuntarán este año

Banamex

En el caso de Banamex, el banco mantiene su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1.6% para 2026. De acuerdo con su análisis, la recuperación sería paulatina y estaría respaldada por un mayor gasto público conforme a lo presupuestado, una política monetaria que transitaría de una postura restrictiva hacia una neutral y una moderación en el entorno de incertidumbre frente a lo vivido en 2025.

Este escenario permitiría cierta reactivación de la inversión privada, además de que la economía de Estados Unidos crecería a un ritmo similar al del año previo, impulsando las exportaciones mexicanas.

También se anticipa que la actividad petrolera consolidaría su proceso de estabilización y que se fortalecería la creación de empleo formal, factores que contribuirían al avance de la economía. A ello se sumaría un efecto positivo, aunque modesto, de la celebración del Mundial de Futbol 2026 durante el verano, que añadiría alrededor de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2026.

No obstante, el banco advierte que el crecimiento seguiría siendo moderado y acumularía tres años consecutivos por debajo del promedio observado entre 2000 y 2018, de 1.9% . Entre los riesgos a la baja destacan una posible desaceleración de Estados Unidos, un nuevo deterioro de la actividad petrolera y la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC, mientras que al alza figuran un consumo más resiliente y una recuperación más rápida de la inversión privada.

Coppel

Desde la óptica de Coppel, la reactivación productiva observada en el cuarto trimestre de 2025 es una señal de que la desaceleración que se arrastraba desde 2024 podría haber quedado atrás . Para el grupo financiero, este repunte abre la posibilidad de un mejor desempeño económico en 2026, razón por la cual mantiene su estimación de crecimiento del PIB también en 1.6%.

Coppel considera que el balance de riesgos para la economía se encuentra relativamente equilibrado. Por un lado, los riesgos a la baja siguen vinculados a una revisión desfavorable del T-MEC y a una eventual desaceleración de la economía estadounidense.

En contraste, podrían compensar estos factores una reactivación de la inversión pública y privada, un menor costo financiero derivado de condiciones monetarias menos restrictivas, así como la persistencia de los programas de apoyo social y el incremento del salario real, que seguirían apuntalando el consumo interno.

HSBC

Por su parte, HSBC destaca que las cifras preliminares del PIB del cuarto trimestre de 2025 superaron las expectativas tanto en términos trimestrales como anuales, lo que sugiere los primeros indicios de una recuperación gradual a lo largo de 2026. El banco subraya que el repunte fue particularmente notable en los servicios y en la producción industrial, disipando los temores de una recesión técnica hacia el cierre de 2025.

Prevé un crecimiento del PIB de 1.5% en 2026, por arriba de las expectativas del consenso, y considera que los servicios seguirán siendo el principal motor de la economía. El mercado laboral, con bajos niveles de desempleo y aumentos en los salarios reales, junto con una perspectiva más positiva en torno a los aranceles respecto a 2025, contribuirían a sostener la confianza del consumidor. Además, sectores como el entretenimiento y el turismo podrían recibir un impulso adicional con la llegada del Mundial.

No obstante, el banco advierte que la clave para una recuperación sostenida será el desempeño de la producción industrial. Si bien el repunte del cuarto trimestre apunta a una estabilización de la construcción, será necesario que esta tendencia se consolide en los próximos meses. La manufactura, por su parte, seguirá dependiendo en gran medida de la demanda externa, especialmente de Estados Unidos, aunque se espera que las exportaciones mantengan a este sector resiliente.

