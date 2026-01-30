¿Por qué no es recomendable imprimir el recibo al retirar en un cajero automático?

En el entorno digital actual, un número creciente de bancos impulsa prácticas orientadas al uso consciente de los recursos y motiva a sus usuarios a evitar acciones que generen desperdicio, como la impresión de comprobantes en cajeros automáticos.

Aunque durante años estos recibos fueron útiles para dar seguimiento a las operaciones financieras, hoy existen métodos más prácticos, seguros y amigables con el medio ambiente.

Organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) sugieren privilegiar los comprobantes electrónicos y consultar los movimientos mediante plataformas de banca en línea o aplicaciones móviles. Esta medida no solo contribuye a disminuir el consumo de papel, sino que también ayuda a reducir riesgos derivados del uso indebido o la pérdida de recibos físicos.

¿Por qué se desaconseja imprimir el comprobante del cajero automático?

Una de las razones centrales para evitar la impresión de estos tickets es la seguridad. Los recibos suelen incluir datos sensibles, como parte del número de cuenta, la fecha y hora de la operación, así como el saldo disponible, información que puede ser utilizada de forma indebida si llega a manos equivocadas.

En este sentido, la CONDUSEF ha advertido sobre casos de fraude y suplantación de identidad que se originan a partir de datos obtenidos en comprobantes bancarios abandonados en espacios públicos o en los propios cajeros.

Otro aspecto relevante es el impacto ambiental. Aunque pueda parecer un gesto menor, la emisión diaria de millones de recibos en papel implica un uso considerable de recursos naturales.

De acuerdo con iniciativas de sostenibilidad impulsadas por bancos y organismos ambientales, prescindir de estos comprobantes ayuda a disminuir el consumo de papel térmico, un material que no siempre puede reciclarse y que contiene compuestos químicos como el bisfenol A (BPA), asociados con efectos negativos tanto para la salud como para el entorno.

Por último, conviene destacar que las herramientas digitales actuales ofrecen alternativas más seguras y prácticas para monitorear las finanzas personales. Hoy en día, la mayoría de las instituciones bancarias permite revisar movimientos, saldos y comprobantes desde sus aplicaciones móviles o mediante el correo electrónico, opciones que no solo simplifican la organización de la información, sino que también reducen el riesgo de pérdida o extravío de documentos físicos.

Prescindir del recibo impreso en los cajeros automáticos no solo es una práctica segura y responsable, sino también un pequeño paso que contribuye significativamente a la protección de nuestros datos personales y al cuidado del medio ambiente.

YC