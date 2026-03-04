SAT confirma multas de más de 100 mil pesos a los contribuyentes que no respeten esta regla

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es claro al señalar que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es obligatoria para emitir facturas electrónicas, y que exigir este documento para entregar un comprobante fiscal se considera una infracción. Por este motivo, la autoridad confirma multas por montos de más de 100 mil pesos a quienes lo soliciten y no respeten la regla.

El organismo señaló que estas acciones pueden recibir sanciones económicas que van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos.

¿Para quién es esa multa del SAT?

En el comunicado 04/2026, publicado el pasado 20 de enero, el SAT explicó que, de acuerdo con el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una falta condicionar la emisión de facturas electrónicas a la presentación de la Cédula de Identificación Fiscal o de la Constancia de Situación Fiscal. Quienes incurran en esta práctica pueden recibir las multas antes mencionadas.

El SAT precisó que para la correcta emisión de una factura electrónica únicamente se requieren cuatro datos del receptor: clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal y régimen fiscal. Esta información puede obtenerse a través de la Cédula de datos fiscales disponible en el portal oficial del SAT, sin necesidad de solicitar la CSF completa al contribuyente.

También, la autoridad fiscal aclaró que los empleadores no deben pedir la Constancia de Situación Fiscal a las personas trabajadoras para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden solicitar o actualizar los datos fiscales mediante un caso de aclaración, conforme a la ficha de trámite 44/CFF "Solicitud de datos en el RFC de asalariados", prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Destacó que la Constancia de Situación Fiscal contiene información relevante únicamente para el propio contribuyente, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal, por lo que no es indispensable para emitir facturas. Además, señaló que la CSF no tiene vigencia determinada y solo se actualiza cuando el contribuyente realiza modificaciones en su información registrada ante el RFC, como cambios de domicilio, régimen fiscal, actividades económicas o actualización de la CURP.

Para terminar, el SAT recordó que la Constancia de Situación Fiscal puede obtenerse gratis a través de distintos canales oficiales, como el portal sat.gob.mx con contraseña o e.firma vigente, la aplicación SAT Móvil, SAT ID, la Oficina Virtual con cita previa o directamente en oficinas del SAT, incluso sin cita, presentando identificación oficial o huella digital.

