El calor en Jalisco suele intensificarse durante la primavera, especialmente entre abril y junio, periodo en el que se registran las temperaturas más altas del año en gran parte del Estado, incluida el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Esta época llegará, como cada año, antes de la temporada de huracanes 2026.

El clima en la Entidad es considerado uno de los más agradables del país debido a la diversidad de condiciones que existen en sus distintas regiones.

De acuerdo con el estudio "El comportamiento de la temperatura ante el cambio climático en Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara", publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Estado se encuentra dentro de la zona intertropical, lo que influye directamente en sus variaciones climáticas.

Además, la diversidad de alturas en el relieve jalisciense y la presencia de cuerpos de agua como el océano Pacífico y el lago de Chapala influyen en la variedad de climas que se presentan en la Entidad.

El periodo más caluroso del año en Jalisco

Según el estudio, en las regiones ubicadas entre el ecuador y el trópico de Cáncer, la radiación solar presenta variaciones importantes a lo largo del año.

Jalisco, al encontrarse dentro de esta franja, experimenta cambios en sus registros máximos de temperatura en dos momentos distintos. El primero corresponde al periodo de calor, cuando se presentan las temperaturas más altas antes del inicio de la temporada de lluvias; el segundo ocurre durante la etapa de precipitaciones, cuando el aumento de nubosidad limita el incremento de la temperatura y favorece un ambiente más fresco rumbo al otoño e invierno.

En términos generales, el periodo de calor en Jalisco se extiende durante la primavera y parte del verano, mientras que las condiciones más frías se presentan en otoño e invierno.

Las temperaturas más altas suelen registrarse entre mayo y junio, mientras que los valores más bajos del año generalmente ocurren en enero.

El recuerdo de 2024, el más caluroso de los últimos años

Durante episodios de calor extremo, las temperaturas en el AMG pueden superar los valores habituales.

Por ejemplo, en mayo de 2024, considerado el año más caluroso de los últimos años, la segunda ola de calor de la temporada provocó un aumento de temperatura en gran parte de México. En la capital de Jalisco, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registraron temperaturas de entre 38 y 40 grados centígrados en varios días de ese mes.

Este tipo de condiciones suele presentarse durante la primavera, cuando el calor alcanza su punto máximo antes de la llegada de las lluvias en el Occidente de México.

