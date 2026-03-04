Pensión IMSS: ¿cuándo cae el pago de abril 2026?

El pasado 2 de marzo se realizó el depósito del pago de marzo de la Pensión IMSS. En este mes el pago fue después del día 1 de marzo, ya que cayó en domingo y no es hábil para realizar el depósito. El próximo pago que corresponde es el de abril 2026. A continuación te decimos cuándo cae el pago. La pensión IMSS, como todos los meses, mantendrá su calendario normal, por lo que los pensionados afiliados recibirán su pago el miércoles 1 de abril de 2026, que corresponde al primer día hábil del mes. A continuación te decimos las fechas de pago de la pensión IMSS para el resto del 2026: El monto que recibirán las y los jubilados del IMSS en abril 2026 no tendrá modificaciones ni incremento. La cantidad depositada de la pensión IMSS depende de algunos factores individuales, tales como:En caso de que el pago de abril 2026 no se refleje en tu cuenta, puedes comunicarte al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir a su Unidad de Medicina Familiar o Subdelegación.Es importante que este proceso no se aplace, pues entre más pase el tiempo, puede complicar el proceso de resolución. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS