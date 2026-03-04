Pensión IMSS: ¿cuándo cae el pago de abril 2026?

El pasado 2 de marzo se realizó el depósito del pago de marzo de la Pensión IMSS. En este mes el pago fue después del día 1 de marzo, ya que cayó en domingo y no es hábil para realizar el depósito. El próximo pago que corresponde es el de abril 2026. A continuación te decimos cuándo cae el pago.

¿Cuándo es el pago de la pensión IMSS de abril 2026?

La pensión IMSS, como todos los meses, mantendrá su calendario normal, por lo que los pensionados afiliados recibirán su pago el miércoles 1 de abril de 2026, que corresponde al primer día hábil del mes.

A continuación te decimos las fechas de pago de la pensión IMSS para el resto del 2026:

Mayo: Lunes 4

Junio: Lunes 1

Julio: Miércoles 1

Agosto: Lunes 3

Septiembre: Martes 1

Octubre: Jueves 1

Noviembre: Lunes 2

Diciembre: Martes 1

¿Habrá pago extra de la Pensión IMSS de abril 2026?

El monto que recibirán las y los jubilados del IMSS en abril 2026 no tendrá modificaciones ni incremento.

La cantidad depositada de la pensión IMSS depende de algunos factores individuales, tales como:

Historia salarial

Semanas cotizadas o años de servicio

Régimen de pensión

Actualizaciones inflacionarias previas

¿Qué hago si mi pago de la Pensión IMSS no aparece en la cuenta?

En caso de que el pago de abril 2026 no se refleje en tu cuenta, puedes comunicarte al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir a su Unidad de Medicina Familiar o Subdelegación.

Es importante que este proceso no se aplace, pues entre más pase el tiempo, puede complicar el proceso de resolución.

