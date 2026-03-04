SAT confirma cuáles transferencias pueden generar revisión en marzo 2026

Con la llegada de marzo, numerosos contribuyentes comienzan a revisar con mayor detalle sus cuentas bancarias. Este comportamiento no es fortuito. Durante este mes suele reforzarse la supervisión electrónica del Servicio de Administración Tributaria, sobre todo en lo relacionado con depósitos y transferencias que no coinciden con los ingresos previamente reportados.

Antes de la declaración anual de personas físicas, que se presenta en abril, el monitoreo digital acostumbra intensificarse. El objetivo es detectar diferencias entre lo declarado y los movimientos financieros registrados. La autoridad no analiza cada operación de manera aislada, sino que identifica patrones que puedan revelar discrepancias fiscales.

Entre las operaciones que pueden detonar alertas se encuentran los depósitos en efectivo que, acumulados en una misma cuenta, superen los 15 mil pesos mensuales. También llaman la atención las transferencias constantes sin un concepto claro o sin documentos que las respalden, los ingresos obtenidos mediante plataformas digitales que no fueron incluidos en la declaración y los préstamos entre particulares que carecen de contrato o comprobante.

El cruce de información se realiza con datos proporcionados por instituciones financieras, declaraciones anuales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos, así como otros reportes integrados en el sistema del SAT.

Cuando el sistema detecta una posible discrepancia, la autoridad puede iniciar una revisión electrónica conforme al Código Fiscal de la Federación. Este procedimiento se notifica a través del Buzón Tributario y concede un plazo específico para presentar aclaraciones y documentación. En caso de no solventar las inconsistencias, las consecuencias pueden incluir la determinación de un crédito fiscal, multas que oscilan entre el 55% y el 75% del impuesto omitido, además de actualizaciones y recargos acumulados.

Para reducir riesgos, especialistas en materia fiscal sugieren declarar todos los ingresos reales, incluso aquellos derivados de actividades esporádicas. También recomiendan formalizar préstamos mediante contratos firmados e identificar claramente las transferencias, conservar estados de cuenta y CFDI relacionados, así como separar las cuentas personales de las destinadas a actividades empresariales. Si se recibe una carta invitación, es conveniente atenderla dentro del plazo establecido y aportar la documentación correspondiente, ya que ignorar el aviso puede agravar el procedimiento.

La fiscalización digital ha generado posturas diversas. Algunos contribuyentes perciben un mayor rigor en la supervisión, mientras que analistas sostienen que la automatización disminuye la discrecionalidad y fortalece la recaudación. En un entorno donde se busca ampliar la base tributaria, la transparencia financiera adquiere mayor relevancia.

Para personas físicas y pequeños emprendedores, marzo representa un momento clave para poner en orden sus finanzas antes de cumplir con la declaración anual. Llevar un control adecuado de ingresos y movimientos bancarios no solo ayuda a evitar sanciones, sino que aporta mayor certeza en temporada fiscal, cuando cada transferencia puede marcar la diferencia.

