Cada año, las personas físicas y morales deben hacer su Declaración Anual, una herramienta clave para la transparencia fiscal y un buen funcionamiento del sistema tributario de México.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano gubernamental encargado de la recaudación de impuestos y la administración de aduanas, cuya función principal es asegurar que personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones fiscales.La Declaración anual es un informe que deben presentar los contribuyentes cada año, con el objetivo de informar sobre sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos durante el ejercicio fiscal. Este es un trámite fiscal que, como ya se mencionó, deben realizar las personas físicas y morales ante el SAT. Asimismo, los contribuyentes deben presentarla obligatoriamente dentro del plazo establecido por la institución, usualmente durante abril.Estas son las fechas de presentación:Por su parte, estos son los requisitos para presentar la Declaración Anual:El SAT pone a disposición las siguientes herramientas de apoyo con el objetivo de facilitar la Declaración Anual del 2025: