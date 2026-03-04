Cada año, las personas físicas y morales deben hacer su Declaración Anual, una herramienta clave para la transparencia fiscal y un buen funcionamiento del sistema tributario de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano gubernamental encargado de la recaudación de impuestos y la administración de aduanas, cuya función principal es asegurar que personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones fiscales.

¿Qué es la Declaración Anual?

La Declaración anual es un informe que deben presentar los contribuyentes cada año, con el objetivo de informar sobre sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos durante el ejercicio fiscal. Este es un trámite fiscal que, como ya se mencionó, deben realizar las personas físicas y morales ante el SAT. Asimismo, los contribuyentes deben presentarla obligatoriamente dentro del plazo establecido por la institución , usualmente durante abril.

Estas son las fechas de presentación:

Sociedades en liquidación: hasta el 19 de enero

hasta el 19 de enero Organizaciones sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero

hasta el 16 de febrero Régimen General, RESICO y otros regímenes: hasta el 31 de marzo

Por su parte, estos son los requisitos para presentar la Declaración Anual:

RFC: Revisa que tu RFC se encuentre actualizado y vigente.

Revisa que tu RFC se encuentre actualizado y vigente. Contraseña: Genérala o renuévala de manera oportuna.

Genérala o renuévala de manera oportuna. E.firma: Debes renovarla si venció hace meno de un año, o si está próxima a vencer.

Debes renovarla si venció hace meno de un año, o si está próxima a vencer. Datos bancarios: Debes presentar los datos de tu servicio de banca electrónica del banco de tu preferencia.

Estas herramientas harán más sencilla la Declaración Anual 2025

El SAT pone a disposición las siguientes herramientas de apoyo con el objetivo de facilitar la Declaración Anual del 2025:

Visor de facturas emitidas y recibidas: ptcvisorcfdiingegr.clouda.sat.gob.mx

ptcvisorcfdiingegr.clouda.sat.gob.mx Visor de nómina: https://ptscdanvisoret.clouda.sat.gob.mx

