Beca Benito Juárez: En ESTA fecha comienza el pago doble de abril 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha confirmado las fechas oficiales para la dispersión de los pagos correspondientes al mes de abril de 2026. Este proceso incluye a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, así como a los estudiantes inscritos en los programas de la Beca Universal Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

La entrega de los apoyos económicos comenzará durante los primeros días del mes, siguiendo un orden alfabético riguroso con el objetivo principal de evitar la saturación en las sucursales del Banco del Bienestar y garantizar un proceso ordenado para todos los estudiantes del país.

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Calendario de pagos: ¿Cuándo depositan el pago doble de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la información publicada por el Gobierno federal, la distribución de los fondos se llevará a cabo de manera progresiva y estructurada. El calendario de pagos establece que los beneficiarios recibirán su dinero basándose en la primera letra de su apellido paterno.

Las fechas específicas para el pago de abril indican que los depósitos bancarios iniciarán formalmente el lunes 13 de abril de 2026, comenzando con los estudiantes cuyos apellidos paternos inicien con las letras A y B. Posteriormente, el cronograma continuará su avance a lo largo de las siguientes semanas, concluyendo la fase de depósitos regulares en la última semana del mes.

Es fundamental señalar que esta dispersión de recursos corresponde a un pago doble para niveles educativos medio superior y superior, lo cual ha generado alta expectativa entre la comunidad estudiantil. Esta situación se presenta debido a que el depósito actual cubre dos bimestres consecutivos del ciclo escolar: el periodo de enero-febrero y el de marzo-abril de 2026.

Calendario de pagos Becas Benito Juárez de abril 2026

A, B | Lunes 13 de abril

C | Martes 14

D, E, F | Miércoles 15

G | Jueves 16

H, I, J, K, L | Viernes 17

M | Lunes 20

N, Ñ, O, P, Q | Martes 21

R | Miércoles 22

S | Jueves 23

T, U, V, W, X, Y, Z | Viernes 24

Calendario de pagos Becas Benito Juárez de abril 2026. ESPECIAL

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Montos oficiales para el pago doble de abril de las Becas Benito Juárez

Los montos económicos varían dependiendo del nivel educativo del estudiante que se encuentre inscrito en el programa de la Beca Benito Juárez. Para los alumnos que cursan la educación media superior, el monto bimestral estándar está fijado en mil 900 pesos. Sin embargo, debido a la estructura de pago doble que se aplica en este ciclo específico, estos estudiantes verán reflejado un depósito total de 3 mil 800 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Por otro lado, los estudiantes universitarios que forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben un apoyo económico superior debido a la naturaleza de sus estudios. Su apoyo bimestral regular es de 5 mil 800 pesos. Al acumularse los periodos que se pagan en esta emisión de abril, los beneficiarios de educación superior recibirán un total de 11 mil 600 pesos.

Las autoridades correspondientes han enfatizado que no existe la necesidad de que los beneficiarios acudan de manera masiva a las sucursales bancarias el día exacto de su depósito. Una vez que el dinero es transferido a la tarjeta del Banco del Bienestar, el recurso permanece seguro en la cuenta y puede ser retirado en cualquier momento posterior. Además, la tarjeta funciona como cualquier plástico de débito, por lo que puede ser utilizada directamente para pagar bienes y servicios en establecimientos comerciales que cuenten con terminal bancaria.

Finalmente, las autoridades educativas recuerdan a la población que estas becas gubernamentales se entregan únicamente durante 10 de los 12 meses que conforman el año. Durante los meses de julio y agosto no se realiza ningún tipo de pago de becas, ya que son considerados como periodo vacacional oficial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

