SAT confirma el monto máximo para recibir transferencias SIN DECLARAR

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido enfático: no hay una cantidad específica que funcione como tope para recibir transferencias bancarias sin declarar. A diferencia de lo que muchos contribuyentes creen, las operaciones electrónicas —como las realizadas mediante SPEI— no generan automáticamente una obligación fiscal por el simple hecho del monto recibido . Esto se debe a que son transacciones rastreables entre cuentas que ya forman parte del sistema financiero supervisado.

Sin embargo, este criterio no implica que todo ingreso esté exento de revisión. La autoridad pone el foco en la procedencia del dinero y en que exista una justificación válida y comprobable.

La clave está en la congruencia fiscal

Más allá de una cifra límite, el SAT analiza la coherencia entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios . Si una persona reporta percepciones bajas, pero recibe depósitos o transferencias por cantidades considerablemente mayores, puede generarse una discrepancia fiscal. En estos casos, el contribuyente deberá demostrar el origen de los recursos mediante փաստuras, contratos, estados de cuenta u otros documentos.

La ausencia de respaldo puede derivar en auditorías o en la determinación de impuestos omitidos, lo que representa un riesgo financiero importante.

Depósitos en efectivo: el verdadero foco de alerta

A diferencia de las transferencias electrónicas, los depósitos en efectivo sí tienen un umbral específico. Cuando el monto acumulado mensual supera los 15,000 pesos, las instituciones bancarias están obligadas a reportarlo al SAT. Este aviso no implica una sanción inmediata, pero sí puede detonar revisiones para verificar la legalidad del dinero.

Otro aspecto relevante es la obligación de reportar ciertos ingresos, incluso cuando no generan impuestos. Donativos, préstamos o premios que en conjunto excedan los 600,000 pesos anuales deben incluirse en la declaración anual . Omitir esta información puede invalidar beneficios fiscales y provocar créditos fiscales innecesarios.

Para evitar conflictos con la autoridad, especialistas recomiendan utilizar conceptos claros en las transferencias, evitar descripciones ambiguas y conservar todos los comprobantes que respalden los movimientos. En síntesis, más que un límite máximo, el SAT vigila la transparencia y consistencia de la información financiera de cada contribuyente.

SV