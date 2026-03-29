El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió con una caída de más del 4,5% ante preocupaciones de una escalada en el conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones en el suministro energético.

Veinte minutos después del inicio de las operaciones el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 4,52%, u 2.414,80 puntos, hasta situarse en 50.958,27 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 4,27%, o 155,97 puntos, hasta las 3.493,72 unidades.

El parqué tokiota registró la caída en medio de preocupaciones por una escalada en el conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán , en medio de informes de posibles aumentos de tropas estadounidenses en Oriente Medio.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajaba más del 5%, y su rival Honda descendía alrededor del 4%.

En semiconductores, Advantest se hundía más del 7%, mientras Tokyo Electron se dejaba casi un 3% y Disco sufría un declive del mismo nivel.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, caía más del 3%, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se desplomaba casi un 8%.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony registraba un descenso aproximado del 0,70%, y la empresa de videojuegos Nintendo uno de casi el 1,50%.

El gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries tropezaba un 4%, la naviera Mitsui O.S.K. Lines hacía lo propio con un descenso de un 2%.

El petróleo subió un 55% tras el primer mes de la guerra en Medio Oriente

En ese contexto, cabe destacar que el 28 de marzo se cumplió un mes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, un hecho que rompió la aparente calma en los mercados financieros y provocó que el barril de petróleo Brent se disparara 55%, alcanzando los 112 dólares.

La incertidumbre ha marcado las últimas semanas, en las que se ha confirmado el escenario más temido por los mercados, el de un conflicto prolongado en el tiempo. Esto ha impulsado al alza los precios del petróleo y del gas ante los daños en infraestructuras energéticas y el riesgo de una menor oferta a nivel global.

El barril brent, el crudo de referencia, se disparó un 55,31% desde el inicio del conflicto, y ha llegado a estar cerca de los 120 dólares.

El crudo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), ha subido un 48,67% y está por encima de los 100 dólares, su máximo desde mediados de 2022.

A la vez, se han registrado importantes caídas en las principales Bolsas. Además del recorte del 8,49% del IBEX, el indicador de la española, Fráncfort retrocede un 11,8% desde que se inició la guerra en Irán; París, un 10,24%; Londres, un 8,64% y Milán, un 8,11%.

Según el analista de XTB Manuel Pinto, estas caídas reflejan un escenario de pesimismo ante una posible desaceleración económica, derivada del aumento de los precios energéticos, el repunte de la inflación y la expectativa de subidas de tipos de interés.

En Asia, la bolsa de Seúl ha retrocedido un 12,9%; Tokio, un 9,31%; y Hong Kong, un 5,53%.

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street han bajado un 16,07% en el caso del Nasdaq Compositeun, 7,82 % el Dow Jones de Industriales y un 7,42 % el S&P 500.

Por sectores, XTB señala que los más cíclicos son los más perjudicados al "sufrir más las consecuencias de una desaceleración económica".

Antes del 27 de marzo, varios parqués mundiales habían tocado niveles máximos, con revalorizaciones destacadas en los dos primeros meses del año. Sin embargo, tras 30 días de conflicto en Medio Oriente, las ganancias anuales se han diluido.

En otros mercados, el oro ha puesto en duda su condición de valor refugio por excelencia al perder cerca del 14,5%.

Además, los mercados descuentan ya subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales ante el temor a un repunte de la inflación por el incremento de los precios energéticos.

De momento, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) estadounidense han optado por mantener sin cambios el precio del dinero en sus respectivas reuniones de marzo.

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