Parques industriales prevén mayor inversión en Jalisco

La Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ) prevé que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá impulse la llegada de nuevas inversiones a parques industriales, en un contexto de creciente interés por parte de capital extranjero.

Bruno Martínez, presidente de la APIEJ, señaló que este escenario permitirá mantener el crecimiento y la expansión de los desarrollos industriales en el estado durante este año, impulsados por la reconfiguración de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de Norteamérica como bloque económico.

“El proceso de revisión será positivo para la atracción de inversiones hacia el País”, afirmó, al considerar que las condiciones actuales favorecen a México como destino para nuevas operaciones industriales.

En este contexto, la Asociación presentó el Congreso APIEJ 2026, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en el Hyatt Regency Andares Guadalajara. El encuentro busca consolidarse como el principal espacio de articulación del sector de parques industriales en Jalisco.

Martha Padilla, directora general de la APIEJ, explicó que el Congreso se ha posicionado como un foro estratégico para la toma de decisiones dentro del sector, al reunir a empresarios, especialistas y autoridades en torno a los retos y oportunidades de la industria.

Destacó que México atraviesa un momento clave para impulsar este tipo de iniciativas, por lo que hizo un llamado a los industriales a participar en este espacio, que busca fortalecer la competitividad y el crecimiento económico.

Por su parte, Bruno Martínez subrayó que la edición 2026 del Congreso representa un momento relevante, tanto por su impacto en la agenda industrial como por marcar el cierre de su gestión al frente de la asociación.

Indicó que, en un entorno global caracterizado por la evolución de los acuerdos comerciales, Jalisco tiene condiciones para posicionarse como uno de los principales ecosistemas industriales del país, especialmente en sectores vinculados a la alta tecnología.

Durante la presentación, Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, reconoció a la APIEJ como un actor clave en el desarrollo industrial de la Entidad, al tiempo que destacó el papel del Congreso como una plataforma que ha ganado relevancia en cada edición.

El funcionario señaló que la energía se ha convertido en un factor determinante para la competitividad industrial, en un escenario donde la demanda crece de forma acelerada, impulsada por tendencias como la inteligencia artificial, los centros de datos, la robótica y la electromovilidad.

Agregó que Jalisco proyecta un incremento significativo en la demanda energética hacia 2030, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad para fortalecer la infraestructura y avanzar hacia un modelo más sustentable.

Para ello, consideró fundamental la coordinación entre la iniciativa privada, la academia y la sociedad, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades del sector industrial.

Bajo el tema “Revolución inmobiliaria industrial: Navegando las nuevas reglas del juego en Norteamérica”, el Congreso APIEJ 2026 se perfila como un espacio de análisis sobre las dinámicas que están redefiniendo la competitividad de los territorios en la región.

Con este encuentro, la asociación busca impulsar el diálogo y la colaboración entre los distintos actores del sector, en un momento clave para el desarrollo industrial de Jalisco y su proyección en el entorno internacional.

Así será el Congreso

Organización - El Congreso APIEJ 2026 se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre en Guadalajara, con sede en el hotel Hyatt Regency Andares, y reunirá a líderes empresariales, inversionistas, autoridades y especialistas del sector industrial.

El Congreso APIEJ 2026 se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre en Guadalajara, con sede en el hotel Hyatt Regency Andares, y reunirá a líderes empresariales, inversionistas, autoridades y especialistas del sector industrial. Temáticas - El evento iniciará con un registro matutino y una ceremonia inaugural, seguida de una agenda enfocada en el análisis de tendencias que impactan el desarrollo de parques industriales en México y Norteamérica. Entre los temas centrales se encuentran el nearshoring, la inversión, la infraestructura, la energía y la competitividad regional, aspectos clave para el crecimiento del sector.

El evento iniciará con un registro matutino y una ceremonia inaugural, seguida de una agenda enfocada en el análisis de tendencias que impactan el desarrollo de parques industriales en México y Norteamérica. Entre los temas centrales se encuentran el nearshoring, la inversión, la infraestructura, la energía y la competitividad regional, aspectos clave para el crecimiento del sector. Intercambio - Intercambio Durante el congreso se desarrollarán paneles, conferencias y mesas de diálogo con expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias y perspectivas sobre el entorno económico, los retos logísticos y las oportunidades de negocio. Además, se fomentará el networking entre desarrolladores, fondos de inversión, proveedores y autoridades, con el objetivo de generar alianzas estratégicas.

Intercambio Durante el congreso se desarrollarán paneles, conferencias y mesas de diálogo con expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias y perspectivas sobre el entorno económico, los retos logísticos y las oportunidades de negocio. Además, se fomentará el networking entre desarrolladores, fondos de inversión, proveedores y autoridades, con el objetivo de generar alianzas estratégicas. Coordinación - El encuentro también funcionará como un espacio para el intercambio de información y la toma de decisiones, al concentrar a actores clave de la industria inmobiliaria industrial. En ediciones previas han participado representantes del sector público y privado, lo que ha permitido fortalecer la coordinación y la planeación del crecimiento industrial en la entidad.

El encuentro también funcionará como un espacio para el intercambio de información y la toma de decisiones, al concentrar a actores clave de la industria inmobiliaria industrial. En ediciones previas han participado representantes del sector público y privado, lo que ha permitido fortalecer la coordinación y la planeación del crecimiento industrial en la entidad. Estrategia - Con este formato, el Congreso APIEJ busca consolidarse como una plataforma estratégica para impulsar la atracción de inversiones, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la competitividad de los parques industriales en Jalisco.

CT