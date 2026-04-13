La jubilación no siempre significa el final de la vida laboral. En México, miles de personas de la tercera edad buscan mantenerse activas, ya sea por necesidad económica o por el simple deseo de seguir aportando su talento a la sociedad. Ante esta realidad, existe una iniciativa del INAPAM que cambia las reglas del juego. Se trata del programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores, una estrategia diseñada para abrir puertas en el sector formal.

Si alguna vez te has preguntado cómo volver a trabajar sin perder tus derechos, o si tienes un familiar que desea sentirse útil nuevamente, esta información es de su interés. Si ese es el caso, en esta nota te contamos todos los detalles de este esquema gubernamental.

¿Qué es la Vinculación Productiva y a quién va dirigida?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo ofrece descuentos en transporte o medicinas. Su área de Inclusión Social ha desarrollado un puente directo entre las empresas y el talento senior.

Este programa tiene un objetivo claro: promover empleos remunerados y actividades voluntarias para personas de 60 años o más. La idea es que puedan ejercer sus derechos y sacar ventaja de su vasta experiencia.

Este programa combate de frente la discriminación por edad en el ámbito laboral. Las empresas que firman convenios con el INAPAM reciben capacitación del instituto para adaptar sus entornos y valorar las habilidades que solo los años pueden dar.

Además, el trámite es completamente gratuito y se realiza de manera directa. Esto evita intermediarios fraudulentos que puedan poner en riesgo la seguridad o los datos personales de los solicitantes.

Beneficios del programa de Vinculación Productiva: Sueldo base y protección legal

Uno de los mayores temores al buscar trabajo en la tercera edad es caer en la informalidad o sufrir explotación. Sin embargo, este programa garantiza que las ofertas cumplan estrictamente con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Quienes se integran a una empresa a través de esta vinculación no entran como "ayudantes sin derechos". Obtienen un sueldo base y, en la mayoría de los casos, todas las prestaciones de ley, incluyendo vacaciones pagadas, aguinaldo y seguridad social.

FACEBOOK / INAPAM

Las modalidades de contratación son altamente flexibles y se adaptan a las necesidades físicas y de tiempo de cada persona. Puedes encontrar opciones de trabajo por hora, por jornada completa o incluso por proyectos específicos.

¿Cómo y dónde registrarse? Los pasos exactos

El proceso para inscribirse es presencial, seguro y bastante sencillo. ¿Cuándo puedes hacerlo? En cualquier momento del año, acudiendo a los Módulos de Vinculación Productiva en un horario de oficina (generalmente de 08:00 a 15:00 horas).

Para iniciar tu registro, deberás acercarte al personal del módulo y llenar un formulario de inclusión social. Es importante que te presentes con la documentación requerida en original para su cotejo.

Los requisitos indispensables que debes cumplir son:

Tener 60 años cumplidos o más al momento de la solicitud.

Presentar tu credencial del INAPAM vigente y en buen estado.

Llevar una identificación oficial con fotografía. Puede ser tu credencial del INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o tu carnet de salud del IMSS o ISSSTE.

Cabe destacar que, dependiendo de la vacante específica, la empresa contratante podría solicitar requisitos adicionales. Estos suelen ser comprobantes de escolaridad o referencias de empleos anteriores.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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