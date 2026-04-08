SAT confirma que autorizó devoluciones por más de 2 mil millones de pesos: así puedes cobrarla

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó oficialmente que ha autorizado 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones. Este monto corresponde al saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de la Declaración Anual 2025.

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El dinero está llegando a las cuentas bancarias en un tiempo promedio de apenas tres días hábiles tras realizar el trámite. Esta agilidad beneficia directamente a 608 mil 119 contribuyentes que cumplieron puntualmente con sus obligaciones fiscales durante los primeros días de abril de 2026.

La rapidez de este proceso responde a la digitalización de los procesos y al uso de tecnología para cruzar datos de facturación de manera casi instantánea.

¿Qué tengo que hacer para que el SAT me devuelva dinero?

Hasta la fecha mencionada, los mexicanos han presentado un total de 2 millones 628 mil 571 declaraciones, lo que refleja una alta participación ciudadana. Quienes resultan con saldo a favor y no presentan inconsistencias en sus deducciones personales entran al sistema de devolución automática.

Es fundamental entender que esta rapidez aplica exclusivamente para quienes envían su información de forma electrónica y mantienen su situación fiscal en perfecto orden.

Recuerda que, para no quedarte fuera de esta bolsa de más de 2 mil millones de pesos, es vital seguir un proceso pulcro al momento de rendir cuentas.

Estos son los pasos que debes seguir:

Primero, debes ingresar al portal oficial con tu RFC y contraseña o e.firma vigente.

Llena el formulario; el sistema te mostrará una propuesta prellenada; si estás de acuerdo y el cálculo arroja un remanente a tu favor.

Selecciona la opción de "Devolución" y proporciona una cuenta bancaria con CLABE a tu nombre. Muchos contribuyentes cometen el error de usar cuentas de terceros o inactivas, lo que provoca el rechazo automático del depósito por parte de las instituciones financieras.

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Toma en cuenta que es indispensable tener activo el Buzón Tributario, ya que es el único canal oficial donde los auditores te notificarán si requieren información adicional o si tu trámite fue aprobado exitosamente.

Mantener tus medios de contacto actualizados te permitirá reaccionar de inmediato ante cualquier requerimiento, garantizando que el dinero fluya hacia tu cuenta en el prometido lapso de 72 horas.

Asegura tu saldo a favor con el SAT

Si quieres maximizar tus posibilidades de éxito, aplica esta lista de puntos clave recomendados por especialistas fiscales:

Verifica tu CLABE:

Asegúrate de que la cuenta interbancaria de 18 dígitos esté a tu nombre, activa y sin límites de depósito que puedan bloquear la transferencia del fisco.

Revisa tus deducciones:

Confirma que todas tus facturas de gastos médicos, dentales o funerarios estén pagadas con medios electrónicos y tengan el uso de CFDI correcto.

Monitorea el estatus:

Ingresa al apartado "Consulta tu devolución" en el portal web para rastrear en tiempo real si tu pago está en proceso, autorizado o rechazado.

Cuidado con las inconsistencias:

Si el sistema detecta diferencias entre tus ingresos declarados y los reportados por tus empleadores, tu trámite pasará a revisión manual, perdiendo el beneficio de los tres días.

Finalmente, actúa rápido ante rechazos:

Si tu solicitud es denegada, no entres en pánico; puedes solventar las dudas enviando una declaración complementaria o solicitando el pago a través del formato manual. Siguiendo estos consejos, podrás aprovechar la eficiencia actual del sistema y disfrutar de tu dinero sin demoras.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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