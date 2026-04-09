El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado inicio a la temporada de la Declaración Anual 2025, y con ello, millones de contribuyentes en México se preguntan cuándo verán reflejado su dinero.

Esta sería la oportunidad de los contribuyentes para recuperar parte de los impuestos pagados mediante el esquema de devoluciones.

Es importante que los usuarios interesados en obtener su saldo a favor en este año conozcan a detalle los tiempos estipulados por la autoridad, las herramientas digitales necesarias y las condiciones específicas para evitar rechazos.

Mantenerse informado sobre estos lineamientos es la clave para que el depósito se realice de manera ágil, segura y directamente en tu cuenta bancaria sin enfrentar la temida burocracia.

¿Cuándo depositan el saldo a favor y cuál es el monto máximo?

Una de las dudas más frecuentes gira en torno a los tiempos de espera y los límites económicos establecidos por la autoridad fiscal para este ejercicio.

De acuerdo con la normativa vigente, el fisco cuenta con un plazo legal de hasta 40 días hábiles para efectuar el pago tras la solicitud. Sin embargo, quienes optan por el formato automático suelen recibir sus recursos en un periodo mucho más corto, que oscila entre los 5 y 10 días hábiles.

Es fundamental destacar que, según la información oficial compartida recientemente, no existe un tope fijo o monto máximo para la devolución del saldo a favor en este año, lo que significa que recibirás la cantidad exacta que resulte del cálculo de tus deducciones personales y retenciones.

Para garantizar que este proceso fluya sin interrupciones, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos técnicos y de seguridad en la plataforma oficial. Si el monto a devolver supera los 10 mil pesos, pero es menor a 150 mil pesos, será obligatorio firmar el trámite utilizando la e.firma vigente, a menos que se seleccione la misma cuenta Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que ya estaba registrada y validada en ejercicios fiscales anteriores.

Tips rápidos para recibir tu devolución del SAT sin demoras

Acelerar el depósito de tus impuestos es posible si aplicas una serie de estrategias clave antes y durante el envío de tu información contable . A continuación, te presentamos una lista de consejos para asegurar tu devolución de dinero del SAT:

Revisa tu Buzón Tributario: Asegúrate de que esté activo y con tus medios de contacto actualizados para recibir cualquier notificación.

Verifica tu cuenta CLABE: Confirma que la cuenta bancaria esté a tu nombre y se encuentre activa para recibir transferencias.

Evita los primeros días: Los expertos sugieren no presentar el trámite el 1 de abril, ya que la saturación del sistema puede generar errores.

Ten tu e.firma lista: Renueva tus archivos digitales con anticipación para no frenar el proceso si tu saldo supera los límites establecidos.

Además de seguir estos consejos, es crucial que los usuarios revisen minuciosamente cada rubro prellenado en el portal antes de dar clic en enviar.

¿Qué hacer si el SAT no te devuelve el saldo a favor en 2026?

Si al consultar el estatus de tu trámite en el portal oficial notas que ha sido rechazado o se encuentra en revisión, no debes entrar en pánico, ya que la ley te otorga el derecho de solventar las dudas del fisco.

En estos escenarios, esto es lo que debes hacer:

Deberás ingresar al apartado de devoluciones.

Revisar el motivo exacto de la negativa y presentar una solicitud manual adjuntando los comprobantes fiscales (CFDI) y estados de cuenta que respalden tus operaciones, demostrando así la legitimidad de tus deducciones.

Finalmente, recuerda que la fecha límite para que las personas físicas cumplan con esta obligación es el próximo 30 de abril de 2026, por lo que aún estás a tiempo de organizar tu documentación.

Mantener un historial limpio y transparente no solo te beneficia con inyecciones de liquidez anuales, sino que también te blinda contra futuras auditorías o multas innecesarias.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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