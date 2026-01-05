SAT anuncia cómo auditará a los contribuyentes durante 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó los lineamientos que orientarán la aplicación de auditorías durante el ejercicio fiscal 2026. La medida, explicó, busca generar condiciones equitativas para la inversión, otorgar certidumbre jurídica y hacer un uso más eficiente de los recursos del sistema tributario nacional.

De acuerdo con el organismo, este enfoque permitirá reducir el número de auditorías, pero incrementar su efectividad recaudatoria, garantizando un trato igualitario en el cobro de contribuciones. Para ello, anunció que próximamente presentará el Plan Maestro 2026, su programa anual de fiscalización.

El SAT señaló que se aplicarán criterios y procedimientos homogéneos en todas sus oficinas del país en materias como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior. Asimismo, precisó que los plazos promedio de devolución serán de cinco días para personas físicas y de 30 días para empresas, por debajo del límite legal de 40 días hábiles.

¿A quiénes y cómo se auditará?

El organismo indicó que, ante incumplimientos en el pago de impuestos, se practicará únicamente una auditoría por contribuyente. Durante las revisiones, se solicitarán muestras representativas de las partidas analizadas, y no la totalidad de la información.

La fiscalización se enfocará principalmente en contribuyentes que incurran en prácticas como:

Operar con empresas factureras o nomineras.

Registrar pérdidas fiscales de manera recurrente.

Simular o abusar de deducciones.

Omitir la declaración de ingresos.

Explotar indebidamente estímulos fiscales.

Presentar inconsistencias entre importaciones o compras y ventas.

Importar mercancías a precios inferiores al mercado o incumplir regulaciones no arancelarias.

No enterar retenciones a sus trabajadores.

Realizar operaciones con paraísos fiscales.

Solicitar devoluciones improcedentes.

Pagar una tasa efectiva de impuestos inferior a la de su sector.

Quejas y denuncias

Finalmente, el SAT recordó que los contribuyentes cuentan con distintos canales para presentar quejas o denuncias, entre ellos el correo denuncias@sat.gob.mx, las líneas Marca SAT 55 6272 2222 y 55 6272 2728 (opción 8), así como el portal institucional en el apartado “Denuncias SAT”.

SV