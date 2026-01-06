La mañana de este martes 6 de enero, el peso mexicano registra un retroceso frente al dólar, en medio de un fortalecimiento de la divisa estadounidense ante sus pares comerciales.

De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 7:00 horas, tiempo del Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 17.97 pesos por unidad, lo que implica una depreciación diaria de 0.24 por ciento.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece para este 6 de enero un tipo de cambio de 17.8905.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Calendario de pagos COMPLETO de enero 2026

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 6 DE ENERO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.90 18.59 Banorte 16.75 18.25 BBVA 17.07 18.20 Banamex 17.34 18.34 Scotiabank 16.00 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB