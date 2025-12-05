El envío de remesas hacia México seguirá perdiendo fuerza el próximo año y podría cerrar 2026 con un monto cercano a los 60 mil millones de dólares, estimó BBVA Research.

La cifra representaría un menor flujo respecto al dinamismo observado en años previos y confirmaría la tendencia descendente que comenzó durante 2025, cuando estos recursos cumplieron siete meses consecutivos a la baja.

De acuerdo con el análisis del banco, México registró en octubre cinco mil 635 millones de dólares en remesas familiares, el mayor monto en 12 meses, pero insuficiente para frenar la caída anual de 1.7%. Con ello, el país se mantiene como una excepción en la región, ya que otras economías de América Latina y el Caribe reportan incrementos de doble dígito en el envío de dinero desde el exterior.

El documento señala que, mientras Honduras observó un alza anual de 24% en octubre, Guatemala 19.5%, El Salvador 16.3% y Colombia 5.4%, México continuó con cifras negativas. Incluso República Dominicana, con una estructura migratoria diferente, mostró un crecimiento de 11.9% en septiembre pasado. BBVA advierte que la menor inserción de nuevos migrantes mexicanos en el mercado laboral de Estados Unidos durante los últimos dos años explica, en buena medida, la debilidad del flujo hacia el país.

Registran remesas menos operaciones de envío

Según BBVA, durante 2025 también se registró una reducción en el número de operaciones. En octubre se contabilizaron 14 millones de envíos, una contracción anual de 5.4%, aunque la remesa promedio aumentó 4.1% para ubicarse en 403 dólares. En paralelo, continúa la transición hacia el depósito bancario, donde 50.1% de las remesas electrónicas llegó a cuentas de débito o ahorro, superando por primera vez al pago en ventanilla.

La institución financiera apunta que la agresiva política migratoria en Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump, ha exacerbado la caída en el envío de dinero a México. La falta de nuevos flujos migratorios y las restricciones laborales afectan directamente la capacidad de los migrantes para apoyar a sus familias, a diferencia de lo observado en países vecinos donde los envíos han crecido incluso bajo condiciones similares de control migratorio.

El análisis recuerda que febrero de 2025 fue el mes con el menor flujo hacia México, con cuatro mil 451 millones de dólares, mientras que junio registró la mayor caída anual, con una contracción de 16.2%. Aunque el volumen mensual repuntó en octubre, el comportamiento general de 2025 anticipa un 2026 igualmente complicado.

A pesar del menor ingreso estimado para el próximo año, BBVA subraya que las remesas seguirán siendo fundamentales para millones de hogares mexicanos. Su importancia en el consumo y en la estabilidad de economías locales se mantendrá, aunque su crecimiento deje de ser el motor que fue durante la última década.

MV